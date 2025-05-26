朱立倫首表態願交棒 黨主席9月改選

大罷免來勢洶洶，牽動今年國民黨主席改選時程。黨主席朱立倫接受聯合報專訪時表示，目前改選時程不變，七月公告，九月改選，十月交接，「我非常期盼順利交棒」，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘。

和盧秀燕有深厚交情

是否和黨主席人選呼聲高的台中市長盧秀燕有默契？朱立倫表示，他和盧秀燕有非常深厚的交情，很多人想見縫插針，「真的很難啦！」

朱立倫表示，四年前決定參選黨主席時，他就知道這是要犧牲奉獻的工作，「但我沒料到超乎想像的困難和辛苦」，每一天都是最大的付出和承擔，要遇到所有可能的壓力和攻擊，且完全沒有任何資源可言。

為黨會拚到最後一天

朱立倫細數自上任後，國民黨負債一億多元，歷經縣市長選舉、總統大選、朝小野大新政局，再到今年面對大罷免及民進黨司法追殺；對於財務與所有挑戰，他說：「這是我該做的，既然承諾，這四年就要好好為黨付出，我會拚到最後一天。」

黨內多人力拱盧秀燕接棒黨中央，朱立倫說，他從回答「很好」、「非常好」，到「非常歡迎」、「誠摯歡迎」，「其實我的心情是非常期盼順利交棒」，讓黨愈來愈好；他一直自許為總教練，要讓球隊贏、讓國民黨贏，是他最大的目標。

他說，早從第一天說過無私無我，「我是總教練，你還要說我上場打球？我怎麼可能上場打球，我當然要找最好的選手」；即使眾多箭靶對著他，他也不會生氣，否則很難當這個黨主席。

被問到未來黨內誰是明星選手？朱立倫說，國民黨目前有四位優秀的直轄市長，每一位都是最優秀的人才，國民黨的人才培養本來就是一棒接一棒，直轄市長一定是非常關鍵的人才培育，也是未來競逐大位非常關鍵的基礎。

區域聯防因應大罷免

朱立倫說，盧秀燕和他，都希望黨好、國家好，現階段碰到挑戰，大家一起努力，以區域聯防因應大罷免，黨中央是最重要的聯繫與協調窗口；他會和每位縣市長保持密切聯繫，做大家最大的後盾。

「鬥朱立倫沒有意義」

「鬥朱立倫、罵黨中央，沒有任何意義。」朱立倫喊話，所有有志為黨奉獻的人，應該全力支持受到罷免壓力的立委，不管是站台或提供任何資源，絕對不要花任何一分鐘搞內鬥，最重要是要讓立委能受到最多支持。