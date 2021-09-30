影／辭黨主席刪Q給朱立倫扛？江啟臣：不用見縫插針

國民黨主席江啟臣今天到台中市議會拜會國民黨團謝票，感謝黨內同志支持，他說，面對2022年地方選舉，要讓國民黨議員連任，讓市長盧秀燕高票當選。針對10月23日罷免、12月18日公投選舉「都是人民意志展現，違背民意的不適任民代，留任或淘汰由人民決定」，對於鴨霸政府，不聽民意，「民選獨裁就由人民來制裁」。

江啟臣說，很感謝台中市議會國民黨團各位議員相挺，他把大家看成自己兄弟姐妹，這一次主席選舉，雖然未能如願，台中給我的加油、鼓勵、得票率是得票率最高的地方，再次確定，台中人最團結，台中人最支持台中人。

江說，競選連任時開出好幾張支票，雖然沒連，但都很重要，就是「罷免和公投」。這是人民意志的展現，在野黨要和人民站在一起，就是讓人民有做決定的機會，不管罷免或公投，都是一張張連署，最後一票票讓民眾做決定，希望台中市議員共同努力，民代一定要和民眾站在一起。

江說，違背民意不適任的民代，就由人民公決「留任或淘汰」，不適當的政策，對人民有害的政策，既然這麼政府這麼鴨霸，「民選的獨裁，就用公投制裁」，這兩件事距離今天越來越接近，下個月的罷免案，會和顏寬恒、黨籍民代共同努力。

有媒體詢問，他和黨內幹部請辭，是不是要將罷免的成敗讓新任主席朱立倫扛？朱周日要到台中，兩人會同台嗎？

江啟臣笑說，9月25日選輸當然要辭職，無關公投罷免責任，若要甩這個責任，今天來黨團拜會黨內同志，談罷免、公投不是很奇怪嗎？「呼籲人民要罷免，不是打臉自己嗎？」「見縫插針不需要了，國民黨這時候最團結，這招沒效」，周日因目前不清楚當天朱的行程，相信台中市從政同志都會全力配合。

江也說昨天和前台中市長胡志強碰面，「胡市長說，台中行程都願意幫我跑，我們是一家人」，他聽了很感動，「未來大家行程也是我的行程，我的行程歡迎大家一起來。」