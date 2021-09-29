影／朱立倫：我是總教練 大家都是球隊一份子
國民黨主席當選人朱立倫今天舉辦台北感恩茶會，強調選後大家都是團隊的一份子，會借重黨內同志的長才，一定要團結贏回台北市，以及打贏2022各縣市的選戰，最終在2024勝選重返執政。
朱立倫表示，已經都和江啟臣主席、張亞中、卓伯源深談過，我就像球隊總教練，大家都是球隊一份子，都有志一同為國民黨勝選貢獻心力，對於大家關心的兩岸議題，國民黨就是要重啟兩岸交流溝通的平台，無論是農民、台商、學生及任何台灣人遇到的問題都可以和對岸交涉，會先從六大社會力，包括城市、宗教、體育、文化、學術、經貿等開始做，改善目前緊張的兩岸關係，讓兩岸維持和平，朱立倫也表示，國際上也收到美國、日本、歐盟、新加坡等多個國家的賀電，有信心會讓台灣持續融入國際社會做交流。
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