收到多國賀電 朱立倫：朱立倫回來了 國民黨回來了

國民黨主席當選人朱立倫今參加台北市感恩餐會，他表示，這次當選除了中國大陸賀電外，他也收到美國、日本、歐盟和新加坡的各國賀電，現在國民黨不但能重啟兩岸溝通的平台和交流管道，也重新受到國際的重視，這就是國民黨重新回來了，「朱立倫回來了，國民黨回來了！」

朱立倫中午參加台北市感恩茶會，國民黨中央委員連勝文、台北市黨部主委黃呂錦茹、台北市立委賴士葆皆出席，現場鼓掌和加油聲不斷，顯示朱立倫當選後的高人氣。

朱立倫致詞時談級與孫文學校總校長張亞中會面，他表示，孫文學校是很好的藍軍的智囊之一，藍軍大智庫未來要一起和做，讓論述更清楚。對於有計畫前往中國大陸訪問？朱立倫未正面回答，他僅表示，已經重啟兩岸溝通的平台，未來六大社會力交流都會開啟。

朱立倫強調，國民黨不能變小綠，民進黨靠反中抗中，靠騙選票騙台灣人的利益，國民黨要堅持兩岸和平，以全體台灣人做為最大的利益，兩岸和平區域安全為主要考量，最重要的目標是重啟兩岸溝通的平台，交流的管道，台灣任何同胞在大陸遇到的問題，國民黨都能以服務的精神，幫助同胞的精神來幫他解決，從六大社會力開始交流，這就會讓兩岸的善意、和平逐漸改善。

此外，針對台灣民意基金會昨天公布最新政黨民意調查，國民黨支持度19.3%、民眾黨13.3%。國民黨主席當選人朱立倫表示，上周六國民黨已經重新出發，全部國民黨已經團結再一起，他有信心未來國民黨會越來越高、越來越強、越來越好。