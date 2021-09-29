張亞中談與朱立倫對話 盼下次選舉別再操作亡黨、棄保

孫文學校總校長張亞中上午接受電台專訪，談到這次的黨主席選舉對手朱立倫，他希望被指控「紅統」、「亡黨」，以及操作「棄保」，這種事情下次選舉不要再發生了，黨內選舉不該有太多算計。他也說，雖然自己在數字上輸了選舉，但民調很高，「我認為我自己已經贏了」。

張亞中表示，這場選舉看數字他確實是輸掉了，但最後的民調很高，他認為自己已經贏了；贏的部分在於國民黨已經塵封30年的黨魂，終於被他和他的支持著揭封了，「這些人是高達三成，不是3%」，而且也有很多年輕人的加入，對於他的參與給予高度肯定，也對國民黨的形象有很大的幫助，對縣市長選舉也是有幫助的。

張亞中昨天公開要求朱立倫對批評自己紅統要有交代。張強調，這不只是指控，還牽涉到黨的路線，這已經不是朱立倫本身的問題，而是國民黨的整個態度。張說，朱立倫的態度就是認為不必再多提，但他在昨天與朱立倫的談話過程中提了兩次，朱承諾就任後來處理這個問題。

張亞中說，朱立倫說要跟他道歉，但這有什麼好道歉？就像國民黨主席江啟臣很在意「棄保」的問題，而這次選舉當然有「棄保」。張認為，黨內選舉不應該有太多算計，大家應該談路線談理念，「棄保是糟蹋對手、黨員，甚至是全黨」，以後不要再玩這種遊戲了。

張亞中提到他被朱立倫指控「紅統」、「亡黨」，這不是個人對個人的問題，而是指控自己的同事會亡黨、走極端和分裂，那現在分裂了沒有？他不會，但下次選舉不要再發生了。不過張亞中也說，對於這些操作，他昨天問朱立倫，朱說很多事情他不知道。

張亞中說，朱立論昨天談到團結，但團結不是團結在哪一個人的下面，而是共同的理念。國民黨這幾十年來碰到問題都是人的問題，都是團結在哪一個人上面，但他從來不喜歡什麼「張派」，而是有人支持他的理念，就一起往前走，不是團結在「有權人」之下。