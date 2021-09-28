回覆習近平賀電遭民進黨抨擊 朱立倫：真夠不成材

國民黨新當選的主席朱立倫回覆中共總書記習近平賀電，用字成為話題。今天他在基隆謝票時說，民進黨真是夠不成材、夠讓人家失望。兩岸斷線這麼多年，看到對岸願意跟在野黨重新接觸，想到的第一件事情，不是趕快兩岸恢復溝通交流，幫助台商、農民和台生，而是說什麼「110（2021）年怎麼沒有寫中華民國？」

朱立倫表示，國民黨除了提升戰鬥力，兩岸關係也很重要，要恢復溝通管道。當選隔天收到對岸習近平總書記的賀電，他也立刻回覆。民進黨真是夠不成材、夠讓人家失望，看到這樣的交流機會、曙光，想到的第一件事情是又要抹黑、抹紅。

民進黨質疑「110（2021）年怎麼沒有寫中華民國？」朱立倫反問民進黨員，有沒有去看20幾年來國民黨的標準格式？歷屆主席不管在民進黨執政、國民黨執政，統統都一樣。民進黨20幾年來還留在原點，不看真正的內容重點是什麼，永遠逢中必反、直覺式的反應。兩岸關係如果再這樣下去，民進黨就是要搞到兵凶戰危，要兩岸反中抗中作為他們政治提款機，這是多麼不負責任的政黨。

朱立倫說，作為一個負責任的在野黨，不怕每天被民進黨抹黑、抹紅，或搞些1450來攻擊，我們就恢復了溝通管道、交流平台，將來社會力、民間各種論壇交流就此展開。

朱立倫表示，昨天他接到來自美、日的賀函、賀電，今天又收到其他各國賀電、賀函。中國國民黨是百年大黨，跟國際連結在一起，也獲得國際尊重。「朱立倫回來了，國民黨受到國際尊重回來了」，我們可以很高興、很驕傲的說，我們是KMT，我們是中國國民黨黨員，我們在國際上受到各國重視。