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朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

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回覆習近平賀電遭民進黨抨擊 朱立倫：真夠不成材

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨新當選主席朱立倫（立者）今天下午到基隆謝票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新當選主席朱立倫（立者）今天下午到基隆謝票。記者邱瑞杰／攝影

國民黨新當選的主席朱立倫回覆中共總書記習近平賀電，用字成為話題。今天他在基隆謝票時說，民進黨真是夠不成材、夠讓人家失望。兩岸斷線這麼多年，看到對岸願意跟在野黨重新接觸，想到的第一件事情，不是趕快兩岸恢復溝通交流，幫助台商、農民和台生，而是說什麼「110（2021）年怎麼沒有寫中華民國？」

朱立倫表示，國民黨除了提升戰鬥力，兩岸關係也很重要，要恢復溝通管道。當選隔天收到對岸習近平總書記的賀電，他也立刻回覆。民進黨真是夠不成材、夠讓人家失望，看到這樣的交流機會、曙光，想到的第一件事情是又要抹黑、抹紅。

民進黨質疑「110（2021）年怎麼沒有寫中華民國？」朱立倫反問民進黨員，有沒有去看20幾年來國民黨的標準格式？歷屆主席不管在民進黨執政、國民黨執政，統統都一樣。民進黨20幾年來還留在原點，不看真正的內容重點是什麼，永遠逢中必反、直覺式的反應。兩岸關係如果再這樣下去，民進黨就是要搞到兵凶戰危，要兩岸反中抗中作為他們政治提款機，這是多麼不負責任的政黨。

朱立倫說，作為一個負責任的在野黨，不怕每天被民進黨抹黑、抹紅，或搞些1450來攻擊，我們就恢復了溝通管道、交流平台，將來社會力、民間各種論壇交流就此展開。

朱立倫表示，昨天他接到來自美、日的賀函、賀電，今天又收到其他各國賀電、賀函。中國國民黨是百年大黨，跟國際連結在一起，也獲得國際尊重。「朱立倫回來了，國民黨受到國際尊重回來了」，我們可以很高興、很驕傲的說，我們是KMT，我們是中國國民黨黨員，我們在國際上受到各國重視。

朱立倫發出召集令，請黨內先進把失聯黨員找回來。他說，只有這個家庭越來越大，才會越來越強，越來越有戰鬥力。國民黨立法院黨團38席很有戰鬥力，縣市長能夠集合在一起，地方議會也能團結在一起，就能夠讓國民黨的聲音，國民黨的力量越來越大，越來越強。接下來不管是刪Q罷免案、公投案，或者是明年的選舉、2024的選舉，全黨一致就可以顯示出國民黨的戰鬥力。

國民黨新當選主席朱立倫（立者）今天下午到基隆謝票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新當選主席朱立倫（立者）今天下午到基隆謝票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新當選主席朱立倫（右）今天下午到基隆謝票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新當選主席朱立倫（右）今天下午到基隆謝票。記者邱瑞杰／攝影

國民黨 朱立倫 民進黨 習近平

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