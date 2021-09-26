朱立倫當黨主席 藍營兩岸觀需整合

國民黨主席選舉落幕，前主席朱立倫雖如預期當選，但張亞中異軍突起位居第二，兩人在選舉期間曾經言詞攻擊激烈，恐讓藍營內部難整合。國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，國民黨不會因這次選舉分裂，只是朱立倫必須整合本土派與中華民國派並提出兩岸新論述才有團結的可能。東華大學教授施正鋒則認為，能不能整合，要看朱立倫有沒有心！

共識不一 選後難整合

曲兆样分析說，朱立倫早在馬英九之後就形成自己的一套兩岸思維，是「沒有九二共識的九二共識」，他並未全盤接受馬英九「一中各表」的九二共識。但朱也沒有自己一套完整的理論架構。由於國民黨內部不同意識分歧，與民進黨台獨意識的一致共識不同，因此雖未分裂，卻造成內部難以整合的問題。

他認為，傳統「中華民國派」大力支持張亞中，但國民黨內的本土派擔心張亞中如果真的當選，恐將造成明年地方選舉的重大變數，因此在中秋連假前後，因危機意識而紛紛轉而支持朱立倫；朱也在中秋節之後「臉色大為舒緩」。然而，本土派與中華民國派若沒有一致的兩岸共識，仍是國民黨內部分歧的重大因素。

整合要看有沒有心

施正鋒則表示，朱立倫上任後，國民黨會不會分裂或內部不合，要看朱立倫的「整合力」。張亞中的得票數中有極多的韓粉，朱立倫要整合，恐須請出韓國瑜共同彌平選舉過程的裂痕。此外，因「棄江保朱」確實發揮了一定的作用；地方派系因擔心張亞中出線而影響選舉，至少一半最後改投朱。

「整合要看有沒有能力與有沒有心！」施正鋒認為有心更重要。如果國民黨不整合，根本連贏民進黨的機會都沒有。外界有些人認為朱有「少爺」性格，姿態不夠軟；但朱立倫若想選總統，勢必要用心整合，不能再因少爺個性誤事。

誰當主席 就有責任

「朱立倫既贏得黨主席，就有責任整合大家」，曲兆祥表示，不只國民黨內各方有不同的兩岸主張與論述，非國民黨的泛藍支持者也從未見國民黨與這些系統有所溝通整合。他相信，以朱立倫長期從政的歷程，應有其累積的資源與條件可以發揮整合力。

然而就他觀察，朱立倫似乎習於關起門來做決定，很少想到要與國民黨內不同主張、乃至非國民黨的泛藍體系，共同研討。如果朱立倫現在仍不做，未來恐怕就沒機會了，因為民進黨長期掌握中央資源，再加上定會刻意分裂泛藍力量，將來恐將讓民進黨長久執政、而國民黨則持續萎縮。

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