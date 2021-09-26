朱立倫苗栗謝票 高喊團結罷免台中立委陳柏惟
國民黨主席當選人朱立倫今天到苗栗謝票，致詞時高喊以後國民黨都要團結一致，那裡發生的事都當成自己的事，關心、支持、拉票罷免台中海線立委陳柏椎，朱立倫當選主席後的第一「戰」，獲得在場黨員滿場熱烈回應。
國民黨主席選舉，朱立倫得票3629票，得票率50.83%，剛過半數，他今天下午到苗栗縣謝票，立委陳超明、徐志榮、縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻，及縣議會議長鍾東錦等人都到縣議會的場地，氣氛相當熱絡，朱立倫致詞時強調，黨主席選舉已經結束，每個人都可以扮演重要角色，讓國民黨越來越強、越來越硬、越來越好，才能幫人民做事服務。
朱立倫說，國民黨有37萬名黨員，但有1、20萬沒有投票權，或是失聯，第一件事就是要找回來，47萬、57萬、67萬名黨員，國民黨越來越強，還有很多藍軍支持者不是黨員，也要拜託加入國民黨家庭，讓國民黨越來越壯大。
他指出，第二件事是馬上要碰到的在苗栗隔壁的台中市海線陳柏惟罷免案，千萬不要再想那是台中的事，以後國民黨都要團結一致，那裡發生的事都是自己的事，大家去關心、支持、拉票，把違反民意、讓大家吃萊豬，又不給大家疫苗，及又不給紓困最爛的立委罷免掉。
至於最近議題竹竹苗合併問題，苗栗立場很清楚，沒有反對升格，贊成升格直轄市，但必須竹竹苗合併，成為科技及最有前景之都，國民黨全黨支持這個方向，如果做不到，就不要搞小動作，修法量身訂做，竹竹合併把苗栗擺在那裡？此外，12月18日公投叫做倒閣公投、不信任公投，4案統統投贊成讓公投通過，就是民眾不信任民進黨執政，就是倒閣公投。
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