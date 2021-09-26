習近平賀電「中華民國」消失！ 王定宇酸朱立倫：換乖寶寶貼紙

國民黨主席當選人朱立倫上午收到中國大陸國家主席習近平賀電。朱立倫覆電向習近平表達感謝，並批評民進黨採取「去中」「反中」政策，造成兩岸形勢險峻。民進黨立委王定宇指出，國民黨好不容易等到了中國共產黨習大大的「賀電兼指令」，立馬乖巧地回函。「習大大，中國國民黨這樣乖不乖巧？體不體貼？至少可以換一枚乖寶寶貼紙吧！」

王定宇在臉書指出，這封回函完全看出中國國民黨對中共的體貼、乖巧，「習大大一定要好好嘉勉一番喔！」至於乖巧、體貼在哪裡呢？國民黨只敢和中共一起罵台灣政府，卻不敢絲毫提及中國在外交、軍事、防疫、農業的處處霸凌台灣。

王定宇指出，國民黨只會附和中共的「一中」和「反台獨」，朱立倫講「92共識」，卻不敢說「各表」，也忘了習近平在2019年1月2日已經定調「一國二制」是實踐「九二共識」的路徑，也忘了按照中國的「反分裂法」，「台灣」和「中華民國」都是「台獨」。朱立倫反而迎合武力威脅台灣的中共「反台獨」，反對台灣人民合法的政治主張，甚至是台灣的主流民意，

王定宇說，回函上的110年是令和？昭和？中華民國？中國國民黨選舉老是嚷嚷「捍衛中華民國」，但是ㄧ面對中共，馬上自己讓「中華民國」消失不見，毫不猶豫，這就是中國國民黨朱立倫的「捍衛中華民國」嗎？