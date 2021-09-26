快訊

中國多省大限電 台商大本營昆山「響應號召」停產到月底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平賀電「中華民國」消失！ 王定宇酸朱立倫：換乖寶寶貼紙

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委王定宇在臉書大酸國民黨主席當選人朱立倫。圖／聯合報系資料照、翻攝自王定宇臉書
民進黨立委王定宇在臉書大酸國民黨主席當選人朱立倫。圖／聯合報系資料照、翻攝自王定宇臉書

國民黨主席當選人朱立倫上午收到中國大陸國家主席習近平賀電。朱立倫覆電向習近平表達感謝，並批評民進黨採取「去中」「反中」政策，造成兩岸形勢險峻。民進黨立委王定宇指出，國民黨好不容易等到了中國共產黨習大大的「賀電兼指令」，立馬乖巧地回函。「習大大，中國國民黨這樣乖不乖巧？體不體貼？至少可以換一枚乖寶寶貼紙吧！」

王定宇在臉書指出，這封回函完全看出中國國民黨對中共的體貼、乖巧，「習大大一定要好好嘉勉一番喔！」至於乖巧、體貼在哪裡呢？國民黨只敢和中共一起罵台灣政府，卻不敢絲毫提及中國在外交、軍事、防疫、農業的處處霸凌台灣。

王定宇指出，國民黨只會附和中共的「一中」和「反台獨」，朱立倫講「92共識」，卻不敢說「各表」，也忘了習近平在2019年1月2日已經定調「一國二制」是實踐「九二共識」的路徑，也忘了按照中國的「反分裂法」，「台灣」和「中華民國」都是「台獨」。朱立倫反而迎合武力威脅台灣的中共「反台獨」，反對台灣人民合法的政治主張，甚至是台灣的主流民意，

王定宇說，回函上的110年是令和？昭和？中華民國？中國國民黨選舉老是嚷嚷「捍衛中華民國」，但是ㄧ面對中共，馬上自己讓「中華民國」消失不見，毫不猶豫，這就是中國國民黨朱立倫的「捍衛中華民國」嗎？

國民黨 朱立倫 王定宇 習近平

延伸閱讀

民進黨：朱立倫面對北京沒有為台灣發聲的勇氣

朱立倫稱大新竹合併議題粗暴 林智堅：應傾聽民意

習近平賀電朱立倫提為國家謀統一 綠酸如孫悟空緊箍咒

竹市謝票 朱立倫：兩岸溝通管道重新建立對民眾有利

相關新聞

習近平賀電「中華民國」消失！ 王定宇酸朱立倫：換乖寶寶貼紙

國民黨主席當選人朱立倫上午收到中國大陸國家主席習近平賀電。朱立倫覆電向習近平表達感謝，並批評民進黨採取「去中」「反中」政...

誰來選高雄？藍營基層有人想拱張亞中 李四川妙回一句話

高雄市有投票資格黨員含黃復興黨部在內有4萬5799人，高於台北市、新北市，在各縣市排行居冠，張亞中在高雄市小輸朱立倫70...

黨魁之爭落幕進黨中央？ 王金平自稱局外人頻搖頭

國民黨主席選舉昨落幕，由前主席朱立倫出線。被問及是否支持朱立倫？立法院前院長王金平今天接受聯訪指出，自己是局外人，身為黨...

朱立倫苗栗謝票 高喊團結罷免台中立委陳柏惟

國民黨主席當選人朱立倫今天到苗栗謝票，致詞時高喊以後國民黨都要團結一致，那裡發生的事都當成自己的事，關心、支持、拉票罷免...

影／本土藍是否會支持朱立倫？王金平：團結就是支持

立法院前院長王金平今天出席高雄長庚名譽院長陳肇隆新書簽書會，會前被媒體被問及「本土藍」是否會支持朱立倫？王說，團結就是支...

民進黨：朱立倫面對北京沒有為台灣發聲的勇氣

新任國民黨主席當選人朱立倫回應中國國家主席習近平賀電文。民進黨今天發出聲明表示，任何一個民主國家的政黨都不會太期待收到來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。