誰來選高雄？藍營基層有人想拱張亞中 李四川妙回一句話

高雄市有投票資格黨員含黃復興黨部在內有4萬5799人，高於台北市、新北市，在各縣市排行居冠，張亞中在高雄市小輸朱立倫700多票，有人拱張亞中來選高雄市長，高雄市議員、黨中常委黃紹庭說，張亞中現象其實是民怨變黨怨，基層對黨有期待反射在張亞中身上，另一名高雄藍營民代說，黨內選舉和整體高雄情況差距太大，代表性、客觀性差太多。

挺朱立倫參選主席的高雄市前副市長李四川也被勸進早點回高雄經營，他笑稱「我每天量額溫沒有發燒，沒有頭昏」，他也說，選後最重要是全體黨員要放下成見、紛擾，團結向前。

高雄市議長曾麗燕有表態支持朱立倫，她說，朱有打電話來謝票，她提醒新任主席要趕緊加速高雄市長選戰布局，黨部主委人事也要早日確定，捲起衣袖帶領黨打拚。曾也說，選舉過程有競爭就難免會有撕裂，選後要趕快整合，別讓裂痕擴大。

張亞中在高雄拿下9221票，與朱立倫9992票相比，僅差距771票，張亞中在左營、鳳山等大票倉超車朱立倫。江啟臣在高雄得票4345票、卓伯源405票。

曾麗燕說，投票前有預感張亞中會選得不錯，過去2年，黨員心裡很悶，有股怨氣，張亞中有喊出這些群眾心聲，是衝出高票原因。對有人想拱張亞中來高雄選舉，曾麗燕笑笑回應說「歡迎啊！」

新任黨主席預計10月30日全代會場合上任，現任主席江啟臣昨已率黨務主管總辭，組發會主委李哲華身兼高雄市黨部主委，目前高雄市黨部主委職務，暫由副主委曹桓榮代理，李哲華也退出黨部相關工作群組。

李哲華說，過去1年多高雄經歷市長被罷免等衝擊，基層士氣低迷，張亞中能在高雄衝出高票，有脈絡可循，張有喊出許多支持者對民進黨的怨氣，及對黨的期許。

國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，朱立倫與張亞中在高雄票數差距小，主要原因是都會區自主性黨員多，包括鳳山、三民、左營、岡山等行政區兩人票數僅有些微差距。

曹桓榮認為，不少黨員對國民黨高層監督執政黨力道、作為不滿，情緒投射到張亞中身上，希望國民黨在監督上能更積極。此次黨內選舉適逢防疫也讓傳統組織政治動員較難發揮效果，選民更關注候選人政見、言論，這也造成張亞中論述更被注意，吸引更多選票。