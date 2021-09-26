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竹市謝票 朱立倫：兩岸溝通管道重新建立對民眾有利

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
朱立倫當選國民黨新任黨主席，今天下午到新竹市議會謝票。記者王駿杰／攝影
朱立倫當選國民黨新任黨主席，今天下午到新竹市議會謝票。記者王駿杰／攝影

朱立倫當選國民黨新任黨主席，今天下午到新竹市議會向國民黨籍議員、代表謝票，對於國民黨收到中共總書記習近平發來賀電「為國家謀統一」恐有親中嫌疑，朱立倫說，整個賀電內容就是在講九二共識、反對台獨，他回電的內容也是如此，另外再加上他主張的「為國家謀統一」，民進黨就是逢中必反，兩岸溝通管道若能重新建立，將來對台灣民眾是有利的。

媒體聯訪時提到除了下鄉謝票行程，之後還有何作為？朱立倫說，國民黨就是來自地方基層，馬上要面對明年的九合一大選，國民黨就是要從草根出發，不能每天關在冷氣房。他這兩天會與江啟臣好好談一談，兩人會很順利平順交接，昨天投票結束就是團結的開始，投票的每一位都是投給國民黨，沒有分深藍還是淺藍，大家都是國民黨的同志。

國民黨 江啟臣 朱立倫 新竹

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