竹市謝票 朱立倫：兩岸溝通管道重新建立對民眾有利
朱立倫當選國民黨新任黨主席，今天下午到新竹市議會向國民黨籍議員、代表謝票，對於國民黨收到中共總書記習近平發來賀電「為國家謀統一」恐有親中嫌疑，朱立倫說，整個賀電內容就是在講九二共識、反對台獨，他回電的內容也是如此，另外再加上他主張的「為國家謀統一」，民進黨就是逢中必反，兩岸溝通管道若能重新建立，將來對台灣民眾是有利的。
媒體聯訪時提到除了下鄉謝票行程，之後還有何作為？朱立倫說，國民黨就是來自地方基層，馬上要面對明年的九合一大選，國民黨就是要從草根出發，不能每天關在冷氣房。他這兩天會與江啟臣好好談一談，兩人會很順利平順交接，昨天投票結束就是團結的開始，投票的每一位都是投給國民黨，沒有分深藍還是淺藍，大家都是國民黨的同志。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言