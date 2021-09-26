北市僅贏張亞中256票 她提醒朱立倫守住傳統藍底氣

國民黨主席選舉，朱立倫以8萬5164票、得票率45.78%當選黨主席，不過朱立倫也是黨主席直選以來，得票率最低、且首位未過半當選的主席。台北市議員秦慧珠今天也在臉書貼文「選舉後的省思」指，張亞中拿到6萬多票，可說雖敗猶榮；江啟臣拿到3萬5090票顯現棄保效應有發效。至於有人說朱立倫「慘勝」，她倒不覺得，不必因此貶低朱立倫當選的正當性。

不過秦慧珠也點出，張亞中雖落敗，但張亞中在都會區，尤其是台北市得票十分驚人。包括北市26個投開票所，張亞中贏一半，松山信義4個投開票所，張亞中也贏了3個，越是傳統藍軍占優勢選區，張亞中贏的越多。秦慧珠也呼籲新任主席朱立倫，若要輔選明年北市長選舉，必須要了解這些支持者的投票取向。

秦慧珠今天在臉書說，激烈的國民黨主席選舉昨天結束，經過大半天的沈澱後，大家應該要慢慢冷靜下來，一起找出為國民黨好，為國家好的未來方程式，而不是再沈浸在選舉的恩怨枝節中。此次選舉，朱立倫拿到8萬5164票，占45.78%，有人說他票數未過半，算是「慘勝」，她倒不覺得，因為在四個候選人中能拿到45.78%，已算難能可貴。

秦慧珠提到，張亞中拿到6萬0632票，占32.59%，可說是雖敗猶榮，尤其在台北市，張亞中拿到7355票，若以投票總數1萬7386票(有效票17245/無效票132）計，占42.3%，朱立倫得票數7611，占43.78%，兩人只差了256票，1.48%。

秦慧珠說，在台北市26個投開票所，張亞中贏了13個，還有3個投票所，朱立倫只贏了2至5票，可見兩人在台北市可說勢均力敵。松山信義區有四個投開票所，張亞中贏了三個，越是傳統藍軍占優勢的選區，張亞中贏的越多。