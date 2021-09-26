朱立倫當選國民黨主席 賴清德低調沒回應

國民黨主席選舉終於落幕，朱立倫以8萬5164票當選，得票率45.78%，是黨主席直選以來得票率最低、首位未過半當選的主席，不能不說是隱憂；此外，這次黨員投票數18萬7999票，僅略高於洪秀柱、江啟臣與吳伯雄當選的三次補選，顯示並未匯集足夠人氣、建立強大的領導正當性，也是值得重視的警訊。

2021-09-26 05:50