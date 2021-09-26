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朱立倫當選國民黨主席 賴清德低調沒回應

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
副總統賴清德上午出席台南永康鹽行鍋中校舍謝土暨落成啟用典禮，未回應朱立倫當選國民黨黨主席情事。記者謝進盛／攝影
副總統賴清德上午出席台南永康鹽行鍋中校舍謝土暨落成啟用典禮，未回應朱立倫當選國民黨黨主席情事。記者謝進盛／攝影

國民黨黨主席選舉結果昨出爐，由新北市前市長朱立倫當選，副總統賴清德今上午出席台南永康鹽行國中校舍謝土暨啟用典禮時，對於記者兩度詢問對朱立倫當選國民黨黨主席看法時，均未回應。

賴清德上午受邀鹽行國中校舍謝土暨啟用典禮，事前低調未對外公布行程，不少支持著獲知賴要來都相當興奮，台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃、林宜瑾及多名市議員、里長也出席。

賴清德任內大力催生永康鹽行國中，後續由黃偉哲率領市府團隊完成，賴今上午安排屬私人行程出席，進入會場及離開時，對於記者追問朱立倫當選國民黨主席看法均無回應。

近賴人士說，賴清德今是安排私人行程，且個性謹慎，嚴守「老二哲學」，對於2024可能的潛在對手，如此低調並不意外。

國民黨 江啟臣 朱立倫

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