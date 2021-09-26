朱立倫當選國民黨主席 賴清德低調沒回應
國民黨黨主席選舉結果昨出爐，由新北市前市長朱立倫當選，副總統賴清德今上午出席台南永康鹽行國中校舍謝土暨啟用典禮時，對於記者兩度詢問對朱立倫當選國民黨黨主席看法時，均未回應。
賴清德上午受邀鹽行國中校舍謝土暨啟用典禮，事前低調未對外公布行程，不少支持著獲知賴要來都相當興奮，台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃、林宜瑾及多名市議員、里長也出席。
賴清德任內大力催生永康鹽行國中，後續由黃偉哲率領市府團隊完成，賴今上午安排屬私人行程出席，進入會場及離開時，對於記者追問朱立倫當選國民黨主席看法均無回應。
近賴人士說，賴清德今是安排私人行程，且個性謹慎，嚴守「老二哲學」，對於2024可能的潛在對手，如此低調並不意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言