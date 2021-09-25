朱立倫回鍋當選能再獲習近平賀電？國民黨：今晚不會有

國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出，朱是否將依循2015年當選黨主席時「慣例」，「再次」接到中共總書記習近平受關注。黨務人士晚間僅表示，「今晚不會有」。朱營人士則說，一切就是「順其自然、依循慣例」。

「依循往例」，國民黨選出新任黨主席後，中共總書記都會向新任黨主席致賀電，但去年現任主席江啟臣補選當選後，卻未收到中共總書記習近平賀電，也讓「慣例」出現變化。

不過朱立倫晚間發表勝選感言時表示，兩岸關係重要，就任後會立即恢復與對岸的所有溝通管道與交流平台，做比說重要，大家拭目以待。此外，朱也重申，就任後將立即復設駐美代表處，強化對美溝通。

朱立倫表示，兩岸關係是重中之重，與對岸互動要基於黨章、政綱規定，以連胡五項願景、九二共識基礎推動兩岸交流；現在應先讓國民黨強，然後兩岸從社會力、民間力量交流，兩岸交流平台的規範，讓兩岸更和平。

朱立倫也提到，對美關係也是他未來推動黨務的重中之重，他就任後會立刻恢復駐美代表處設置，不能讓華府只有民進黨誣指「國民黨親中賣台」的一言堂聲音。