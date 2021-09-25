主席江下朱上 蔣萬安：盼朱立倫做到3個實踐2個不忘
國民黨主席江啟臣今天確定連任失利，讓黨內青壯派接班態勢遭到挫敗。青壯派立委蔣萬安晚間相挺表示，這17個月看著江全力為黨奔走、走上街頭、進行改革，每一次的嘗試都是希望讓黨更好、凝聚更多認同。
蔣萬安指出，國民黨在2020年遇上空前挫敗，江啟臣在這樣的氛圍下挺身而出、扛起黨主席重擔；他不只是史上最年輕的黨主席，更是我的學長，也是立法院的好同事、好戰友，「謝謝江主席，辛苦了！未來的日子我們仍要繼續打拚」。
蔣萬安也期盼主席當選人朱立倫能做到「3個實踐、2個不忘」：實踐團結、實踐改革、實踐無私，以及不忘民意、不忘初心，以創新思維帶領國民黨回應民意，盡在野責任、累積執政能量，重新凝聚戰力，成為民眾最堅實的依靠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言