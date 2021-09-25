主席江下朱上 蔣萬安：盼朱立倫做到3個實踐2個不忘

國民黨主席江啟臣今天確定連任失利，讓黨內青壯派接班態勢遭到挫敗。青壯派立委蔣萬安晚間相挺表示，這17個月看著江全力為黨奔走、走上街頭、進行改革，每一次的嘗試都是希望讓黨更好、凝聚更多認同。

蔣萬安指出，國民黨在2020年遇上空前挫敗，江啟臣在這樣的氛圍下挺身而出、扛起黨主席重擔；他不只是史上最年輕的黨主席，更是我的學長，也是立法院的好同事、好戰友，「謝謝江主席，辛苦了！未來的日子我們仍要繼續打拚」。

蔣萬安也期盼主席當選人朱立倫能做到「3個實踐、2個不忘」：實踐團結、實踐改革、實踐無私，以及不忘民意、不忘初心，以創新思維帶領國民黨回應民意，盡在野責任、累積執政能量，重新凝聚戰力，成為民眾最堅實的依靠。