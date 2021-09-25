當選黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

國民黨主席選舉開票超過九成，國民黨前主席朱立倫確定當選黨主席。朱立倫表示，從這刻開始，他要團結全黨每一位同志，不管大家支持的對象是誰，都是支持國民黨，他也要號召更多好朋友回來國民黨這個大家庭。他也呼籲民進黨別見縫插針，「今晚開始是民進黨要擔心的時候」。

朱表示，他在6點已致電各候選人，未來他會請卓伯源一起來努力；張亞中是兩岸和平議題，他也會請他一起討論、交流；而過去為黨付出17個月的江啟臣，感謝他的無私無我和認真努力，相信江的每一步作為都會在黨史上留下最好的紀錄，希望未來可以一起來團結國民黨。

朱立倫說，今晚開始是民進黨要擔心的時候，他帶領的將是空前團結、充滿戰鬥力的國民黨，是戰鬥藍、必勝藍，未來不管是罷免案、公投案還是選舉，國民黨都會共同團結起來對抗囂張、鴨霸的民進黨，民進黨還想對國民黨這次的選舉見縫插針不必了，他會團結國民黨讓黨硬起來。

在兩岸路線上，朱立倫重申，國民黨絕對不會變成小綠，他會重建兩岸交流平台和管道，從社會力交流啟動；對美事務上，他就任第一天就會啟動對美代表處的籌備工作。

朱立倫強調，這段期間他不會停止腳步，明天開始他將會到全台請聽同志心聲，不支持他的他會反省、檢討和改進，國民黨是個包容、多元的大家庭。他會重建大家對國民黨的信心，希望年輕朋友一起來改造、改變國民黨，他會從桃園起步，下台中進行「刪Q」、公投的行動。