朱立倫當選國民黨主席 楊文科盼他團結全黨

國民黨主席選舉雖仍在開票中，不過朱立倫穩定領先，幾乎篤定當選黨主席，稍早新竹縣長楊文科已利用臉書發公開信，提前向朱立倫致意，恭賀他當選黨主席，不過楊文科也盼朱立倫能團結全黨、凝聚共識，帶領國民黨重返執政。

楊文科致朱立倫公開信內容首段，「本黨主席選舉落幕，在多數黨員支持下，您當選國民黨主席，我要向朱主席表示敬意與感謝，此時此刻擔任黨主席，只有千斤重擔的負荷，沒有一絲一毫的享受。」

楊文科指出，國民黨創黨百年多來，無論時代如何變遷，國民黨屹立不搖的根基及關鍵，就是堅持「以民為主、主權在民」原則；他說，雖然國民黨目前身為在野黨，但只要以民意為依歸，以民眾的福祉為優先，必能爭取多數人民的支持。

楊文科也對民進黨執政5年多來拋出4個疑問「人民生活有沒有更好？國家發展有沒有更好？兩岸關係有沒有更好？國際空間有沒有更好？」他認為如果執政的民進黨做不好，身為在野黨的國民黨，有義務告訴人民，民進黨哪裡做錯了，有責任告訴人民，國民黨可以做更好。

楊文科也在信中表示，政黨的存在，是為人民謀福利，不是利用人民搞鬥爭、搞對立，他提到「過去5年多來，網軍橫行霸道，網路輿論充斥著扭曲是非的言論，網路霸凌、不公不義之事層出不窮。」

甚至楊文科也抨擊綠營、綠營網軍作為「國家建設及公共政策議題，執政黨從不討論也不溝通，挾國會多數肆意妄為，並透過小編團隊做梗圖，在網路媒體帶風向，貫徹所謂的認知作戰，造成台灣民主與國家發展脫節。」更酸「國家建設都在搞公關，網路行銷成為各部會首要任務，形象工程重於基礎建設，放煙火重於做實事。」

他在信末期許朱立倫，能以堅定的態度、豐富的行政經驗，以及卓越的領導與執行力「團結全黨、凝聚共識」，展現強而有力的監督力量，為人民發聲、制衡執政黨，更喊出「撥亂反正，守護中華民國」、「中國國民黨重返執政」的口號。