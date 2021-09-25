國民黨主席選舉 兩岸關係備受關注

台灣周六（9月25日）舉行國民黨黨主席選舉，其結果將影響「九合一」選舉以及2024年的台灣總統選舉。

此次選舉共有4人參加角逐，分別是尋求連任的國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源和孫文學校總校長張亞中。

選舉前夜出爐的民調結果顯示，朱立倫與張亞中的支持度分別是29.3%和28.4%，相差不到一個百分點。江啟臣則獲得18%的支持率，落後兩人至少10%。而卓伯源僅獲1.8％的支持率。該趨勢民調於9月22日和9月23日以電話問卷的形式進行，共有818名國民黨員受訪。

聚焦兩岸關係

美聯社觀察到，周六的國民黨黨主席選舉被兩岸關係議題主導。香港《南華早報》認為，選舉結果將決定這一百年老黨將回歸以大陸為中心的初衷還是傾向於更多以台灣為中心的立場。

台灣前總統馬英九周六完成投票後，對於媒體詢問是否滿意黨主席候選人的兩岸論述，他簡短表示，可以再加強。

台灣「中時新聞網」報導稱，主張與對岸簽署「和平備忘錄」的張亞中在這次選舉異軍突起，激發部分黨員的「亡黨感」，馬英九被問到是否感覺到「亡黨感」在基層發酵？他僅回應「沒有」。

習近平是否會發賀電？

另據「自由時報」和「三立新聞」等台灣媒體周六報導，除了期待選舉結果外，還有一件事情讓國民黨忐忑不安，那就是宣布黨魁當選人名單後，是否能收到中共總書記習近平發來賀電，其結果也將被視為國共關係的溫度計。

國民黨自從2013年馬英九連任黨主席，到2017年吳敦義當選黨主席，歷任主席都有收到中共領導人的賀電，唯獨去年3月贏得補選的江啟臣沒有收到賀電。

「自由時報」援引國民黨黨內人士指出，如果今晚北京方面還是以不搭腔、不理睬的方式冷處理，未來要修補國共關係，恐怕得費很大的力氣。去年國民黨主席補選過程中，江啟臣多次抨擊「九二共識」過時、欠缺彈性，主張檢討兩岸路線論述，因此被北京方面質疑是「隱性台獨」，「留校察看」。

先競爭後團結？

國民黨一度被外界指責「內部競爭過度」。周六當天，候選人在投票結束後紛紛向媒體表達了選舉後將致力團結合作的願望。

據台灣中央社報導，朱立倫在投票後表示，若他今天能順利當選，一定會團結全黨、大家槍口對外，這是他參選重要原因。張亞中也認為，誰當選黨主席，都會為國民黨帶來新面貌，期待選後國民黨能產生新論述與新方向；黨內競爭是好事，但選後要團結與合作。

在台中市完成投票的江啟臣表示，在一次次的教訓後要記取教訓，團結要有行動，基層黨員期待在黨內競爭後，用行動團結大家，希望這次能夠做出最佳的典範，不讓基層黨員、支持者失望。卓伯源則指出，若他當選，首要就是壯大國民黨，會將其他候選人提出的興革方向納入參考。

周六舉行的國民黨黨主席選舉中，約37萬黨員擁有投票權。當天上午8點至下午4點舉行投票，投票結束後隨機開票，結果預計最快傍晚6時出爐。

(綜合報導)

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