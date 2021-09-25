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國民黨主席選舉 金門選區張亞中衝第一

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨黨主席暨黨代表選舉投票，金門選區的開票情形。圖／讀者提供
國民黨黨主席暨黨代表選舉投票，金門選區的開票情形。圖／讀者提供

國民黨黨主席暨第21屆黨員代表大會代表選舉今天舉行投票，金門地區的黨員投票踴躍，總投票率為54.5％，其中，黨主席選舉以張亞中獲得的票數最高，共拿下824張票，得票率為44.04％，朱立倫則獲得739票，得票率為37.49％。至於黨代表選舉，因為是同額競選，14位參選人都順利當選。

國民黨金門縣黨部今天表示，金門具有完備黨權的選舉人，共計有3433人，黨部在大、小金門及烏坵鄉設6個投開票所；儘管今天氣溫炎熱，但黨員的投票率很高，突破5成。

據了解，金門縣長楊鎮浯是在最後一刻大概3點50幾分才結束行程，趕來投票。

本屆的黨主席選舉，金門地區總投票率為54.5％。4位候選人中，1號江啟臣獲得276張有效票，得票率為14.75％、2號卓伯源獲得27張有效票，得票率為1.44％、3號張亞中獲得824張有效票，得票率為44.04％、4號朱立倫獲得739張有效票，得票率為37.49％。

至於全國黨員代表大會代表，共選出14位黨代表，因是同額競選，所以人人有獎；當選者依號次如下：林宜蘭、王秀玉、楊龍傳、翁品洋、張朕祥、倪于媃、歐陽儀雄、翁紹輝、蔡連進、陳子芸、陳向鑫、陳成煥、黃文欣、汪松威。

國民黨黨主席暨黨代表選舉投票，其中，黨主席選舉的票數高低，依序為張亞中、朱立倫、江啟臣、卓伯源。記者蔡家蓁／攝影
國民黨黨主席暨黨代表選舉投票，其中，黨主席選舉的票數高低，依序為張亞中、朱立倫、江啟臣、卓伯源。記者蔡家蓁／攝影
國民黨黨主席暨黨代表選舉開票情形，各陣營的支持者都到場關心。圖／讀者提供
國民黨黨主席暨黨代表選舉開票情形，各陣營的支持者都到場關心。圖／讀者提供
金門縣長楊鎮浯趕在最後一刻，也到場投下神聖的一票。圖／讀者提供
金門縣長楊鎮浯趕在最後一刻，也到場投下神聖的一票。圖／讀者提供

國民黨 江啟臣 朱立倫 張亞中

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