「讓國民黨改變成真」卓伯源臉書呼籲黨員投他一票

國民黨主席明天投票，候選人卓伯源今天臉書催票，呼籲黨員明天用選票改變國民黨，展現黨員想要改變的力量，黨主席唯有選擇他才能真正帶給國民黨改變的契機。

卓伯源在臉書表示，近日的黨主席紛擾，讓大家看到國民黨面臨黨內兩極分裂危機，這不是向右向左走的問題，而是攸關國民黨能否邁向執政之路，或是變成議題式中小型政黨的危機，投票前的關鍵時刻，他呼籲所有的黨員及支持者冷靜下來思考，當前國民黨只有一條出路，那就是全黨一致支持他這個最大公約數，換新讓國民黨真正團結，走出奮起再生之路。

卓伯源表示，他是平民出身，從公職退下來後，沒有任何政治光環，以一己之力為國民黨耕耘地方，這次參選黨主席的政見主張，他「說到做到」，國民黨需要有執行力、領導力的他，讓國民黨能夠與人民及社會充分對話，換新的黨主席，國民黨才有機會真正改變，國民黨才能走新的道路。

卓伯源說，若把黨主席當作政治跳板，心不在國民黨的經營，而是放在參選2022、2024，很可能會在引爆更大的黨內風波，想選總統或市長的人就應該讓他們去選，就由他來擔任專職、無私的黨主席。

卓伯源說，國民黨就像一條船，大家都坐在這條船上，黨主席就是船長，是領航的舵手，只有選對人，國民黨才會航向正確的方向。接下來他們還要協助台中把不負責任、愧對台中市民的立法委員「刪Q」掉，未來還有公投案投票要推動，還要擬定公平、公正的2022全國地方大選黨內提名辦法，種種的任務接踵而來，黨主席只能選出對的人。

卓伯源說，挑戰是一項艱困的任務，希望他能當選黨主席，讓國民黨改變成真，讓國民黨重拾人民信任，贏回中華民國。