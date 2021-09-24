37萬黨員動起來！國民黨主席選舉明登場 票倉曝光「這城市」竟奪第一

國民黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉將於25日登場，由37萬黨員進行投票選出黨主席，觀察國民黨最新公布的全國黨員分布資料，發現人口數最多的縣市順序出現更動，台北市被高雄市反超，讓出「黨員最多」的寶座。

此次國民黨黨主席選舉共有4位參加角逐，分別為1號江啟臣、2號卓伯源、3號張亞中、4號朱立倫，將由包含海外1萬1452名在內，共37萬711名黨員共同投票選出，選舉結果預估最快晚間6時出爐，10月30日於全代會上進行新舊主席交接。

從國民黨最新公布各縣市選舉人數資料發現，110年國民黨黨員較109年新增近2萬5千人，人數前3名縣市也略有更動，高雄市在1年內增加近5千黨員，以4萬5799人躍升全國最多，其次為台北市4萬5202人、新北4萬1483人，六都合計約21.6萬人，佔全國黨員人數近6成。

隨著黨魁選戰進入最後階段，各陣營催票、固票動作不斷，不只朱立倫、張亞中兩人角力頻頻，卓伯源重申「團結救黨」走出奮起再生之路，江啟臣也強打「世代交替」牌，喊話「為國民黨青壯世代投下信任票」。