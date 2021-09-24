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主席選舉籲黨員投票　卓伯源：我是黨內團結最大公約數

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席候選人卓伯源。本報資料照片
國民黨主席候選人卓伯源。本報資料照片

國民黨主席選舉明投票，候選人朱立倫與張亞中角力頻頻，雙方陣營都喊「棄江」保自己，各支持者勢力間陷入衝突。主席候選人卓伯源上午重申，當前國民黨只有一條出路，就是全黨支持最大公约數的他，讓黨真正團結，走出奮起再生之路。

卓伯源表示，近日黨主席選舉紛擾，讓國民黨面臨兩極分裂危機，但這不是向右、向左走問題，而是攸關國民黨能否邁向執政之路，或是變成議題式中小型政黨的危機，投票前的關鍵時刻，所有黨員應冷靜思考。

卓伯源說，國民黨就像一條船，黨員大家都坐在船上，黨主席是船長、領航舵手，只有選對人，國民黨才會航向正確方向，才有機會真正改變。

卓伯源指出，新任主席要協助罷免不負責任、愧對台中市民的立委陳柏惟，要續推反萊豬等2公投案，要擬定公平、公正的2022全國地方選舉黨內提名辦法，不能選把黨主席當作政治跳板，心不在黨務經營，而是要參選2022、2024人選。

卓伯源也呼籲，黨員明天都要去投票，展現黨員想要改變的力量，用選票來改變國民黨；挑戰是一項艱困的任務，懇請黨員與卓伯源同行，讓國民黨「改變成真」，重拾人民信任，贏回中華民國。

國民黨 江啟臣 朱立倫

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