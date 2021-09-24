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國民黨主席選舉明投票 嘉縣選情冷 投票所控管80人

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
中國國民黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉，明天投票，逢防疫期間，縣黨部配合防疫，室內總人數控管80人，投開票所展開佈置，加註防疫警語提醒。圖／縣黨部提供
中國國民黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉，明天投票，逢防疫期間，縣黨部配合防疫，室內總人數控管80人，投開票所展開佈置，加註防疫警語提醒。圖／縣黨部提供

中國國民黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉，明天投票，綠營大本嘉義縣選情冷，黨籍公職人員不表態、也不動員群眾，支持特定候選人，黨工嚴守選務中立，嘉義縣黨部說，有資格投票選主席及全國黨代表黨員總計7619人。

明天投票，逢防疫期間，縣黨部配合政府防疫，室內總人數控管80人，也會實施量體溫、消毒及戴口罩等防疫規範，投開票所展開各項佈置，並加註防疫警語提醒，務期讓選務工作零缺點。

中國國民黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉，因受疫情影響，原本7月24日投票，展延到明天25日，從上午8點到下午4點舉行。縣黨部依鄉鎮市總共設立18個投開票所，除現有承租辦公廳舍外，並向中央投資公司商借原鄉鎮黨部辦公室，讓有資格投票的黨員可就近投票。

黨代表部份，依議員選區方式，規畫六個黨代表選舉區，要選出39位黨代表，總共有41位候選人登記。依規定，黨員在5月7日選舉公告日前繳納110年黨費300元 (依規定免繳黨費者不在此限)，且依據黨員繳納辦法規定於110年3月31日前補繳歷年 (民國107至109年) 欠繳黨費每年200元，入黨或回 (恢)復黨籍滿1年以上，具有黨權者為選舉人。

黨部呼籲有選舉權黨員明天投票，要帶黨證或身份證或建保卡，核對身分；黨主席候選人朱立倫、張亞中派監察員監票；每個投票所規畫6名志工擔任管理員，黨工人事精簡，縣黨部只剩7名專職黨工，人少工作繁重，每人要兼多個鄉鎮市黨務及選務。

中國國民黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉，明天投票，逢防疫期間，縣黨部配合防疫，室內總人數控管80人，投開票所展開佈置，加註防疫警語提醒。圖／縣黨部提供
中國國民黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉，明天投票，逢防疫期間，縣黨部配合防疫，室內總人數控管80人，投開票所展開佈置，加註防疫警語提醒。圖／縣黨部提供

國民黨 江啟臣 朱立倫

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