影／棄江保張？ 張亞中：大家都是黨內同志「不要棄保」

25日就要進行國民黨黨主席投票，國民黨主席候選人張亞中馬不停蹄，今天下午到新竹市眷村社區進行座談，吸引不少支持者參與；張會後受訪被問到有黨員醞釀「棄江保張」？他說，選舉應是理念與論述之爭，大家都是黨內同志，不要棄保，另各方人馬爭取韓國瑜支持，他也認為韓已經表態中立，希望大家各自努力不要消費韓市長。

功學新城位於新竹市東區，為一處大型的眷村改建國宅，戶數多達2100戶，也是國民黨黨主席候選人爭搶票源的重要據點，繼昨天黨主席江啟臣來訪進行公投宣講後，今天換張亞中來訪，由於防疫規定室內限80人，沒報名不得入場，部分支持者向隅。

張亞中身為孫文學校校長，今天到竹市座談一開場，便與台下參與的眷村鄉親唱國歌、宣讀孫文遺囑，會中致詞分享理念時，還強調自己沒有派系，也沒有「張粉」，只有「孫粉」、「中華民國派」，黨主席選舉號次抽籤他沒出席，最後恰好剩下3號，正迎合了三民主義、孫中山，也切中他提出的三大使命「救黨、救國、救兩岸」。

張亞中也提到，自己發布了白紙黑字的「和平備忘錄」，但卻不停被扣帽子，指他是「紅統」，令人遺憾，他將國民黨比擬成大樹，不僅要維持樹幹、樹根與樹枝，思想的根不能被掏空，「否則只有樹幹、樹枝怎麼活」，他認為現在的國、民兩黨不停摧毀思想，但樹根是最重要的，必須要穩穩扎根。

「民進黨對我抹黑、抹紅什麼都抹，就是怕我選上！」張亞中認為，自己有魄力有知識，唯有自己能跟民進黨對抗，他也準備好相關和平論述，就是為了下一代，民進黨之所以怕他，就是因為兩岸維持敵對對民進黨有利，但國民黨應該要設法解除兩岸敵對，否則台灣永遠掌握不到發言權。

張亞中也說，自己若當選黨主席，當選第二天就要成立蔡英文論文調查委員會，因為論文爭議已經演變成國安問題，國民黨必須站出來，並主張「和平並非選擇題，而是必須要追求的」，自己沒有派系、家族利益，在大陸也沒有事業，黨主席不為個人只為做大事，希望創造兩岸和平。

「說我分裂國民黨，這沒有道理！」張亞中表示，和平備忘錄不是紅統備忘錄，只是一個意向書，還說以前黨主席選舉是大風吹，這次選舉則決定國民黨是否要痛改前非，兩岸關係是要拖，還是要走向和平，他也呼籲支持者後天踴躍出來投票，要衝到高投票率，也盼當選後，能有更多支持理念者加入國民黨。