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「支持正藍倫」 高市議員黃紹庭率先表態支持朱立倫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市國民黨議員中，身兼國民黨中常委身分的高雄市議員黃紹庭率先表態支持朱立倫。圖／取自黃紹庭臉書
高市國民黨議員中，身兼國民黨中常委身分的高雄市議員黃紹庭率先表態支持朱立倫。圖／取自黃紹庭臉書

國民黨主席選舉周六投票，在韓國瑜前市府團隊紛表態支持朱立倫後，身兼國民黨中常委身分的高雄市議員黃紹庭率先在高市藍營議員中表態。他表示，黨內選舉局勢混亂、激烈，盼未來國民黨走向中道與理性路線，認同朱立倫理念，也認為朱當選黨主席有利於明年選舉的黨內整合。

今天下午，黃紹庭透過臉書表態公開支持朱立倫。他表示，民進黨在2016年執政以來，台灣處在一個以「口號」、「內宣」治國的狀態，蔡政府所提出來的「一例一休」、「能源政策」、「美豬進口」等，以及兩年來荒腔走板的「防疫、疫苗、疏困」政策倒行逆施，台灣社會不斷空轉與虛耗。

黃紹庭認為，過去一年多，高雄經歷「罷韓」和「高雄市長補選」，以及後來人民所寄望的防疫政策，藍營似乎未獲得多數基層民意期待，2022選舉將到來，國民黨將再面臨一次選票考驗，國民黨沒有本錢分裂、也不能再輸，國民黨要走中道理性的穩健路線，才能重新贏得支持。

「925黨主席，我支持4號朱立倫，正藍倫」黃紹庭說，國民黨需要找出一個可以在2022年帶領大家勝選的黨主席，他支持有完整行政經驗的朱立倫。

高雄市議員黃紹庭率先表態支持黨主席候選人朱立倫。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員黃紹庭率先表態支持黨主席候選人朱立倫。記者徐白櫻／翻攝

國民黨 江啟臣 朱立倫

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