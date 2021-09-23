過度操作棄保票回留江啟臣？朱立倫：正好相反

國民黨主席候選人朱立倫今天與高雄市前市長葉匡時同台受訪，被解讀獲韓家軍支持。朱立倫表示，前高雄市長韓國瑜的同事包括葉匡時、前副市長李四川都關心他、支持他，他非常感謝；被問到黨內認為一直操作棄保，最後恐怕張亞中會當選，有些票回流到江啟臣那邊，朱立倫笑說，這不是正好相反嗎？

對於江啟臣和韓國瑜通電話，指韓表示中立。朱立倫表示，韓國瑜已經表示過不會出來公開表態，但是韓非常支持也鼓勵並跟他說好好加油，也希望他那些老同事們盡量幫他忙。葉匡時表示，他在交通部當政務次長時，當時朱立倫當行政院副院長也幫忙他在高鐵上的案子做了很好的處理。

對於張亞中反駁自己是「紅統」，朱立倫表示，張亞中長期主張統一，也是統派理論大師，社會大眾認為紅統就是台灣被中共統一，「張教授的主張似乎看起來就是我們接受對方的條件」，這是不是紅統社會自有公評。

媒體問到地方計票系統指朱跟張亞中只差2%。朱立倫說，他平常心看待，每一分每一秒繼續努力，把事情做好最重要，最後結果尊重黨員決定。

此外，對於江啟臣的民調廣告，朱立倫說，後天就要選舉了，希望選後團結一致，他當選後會來請益江啟臣、張亞中、卓伯源，每一位都是國民黨人才，將來有很多希望他們能夠幫忙，大家一起努力。他會在9月25日化解掉黨內分裂的疑慮，把大家整合在一起。

對於新北市長侯友宜是否表態，朱立倫說，每一位對他支持的方式不一樣，14位縣市長都跟他保持非常密切的聯繫，侯友宜對於他在新北的選情和支持的情況掌握得非常清楚。