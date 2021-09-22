國民黨主席選舉 新竹縣長楊文科鬆口表態支持朱立倫
新竹縣長楊文科今天接受媒體人黃光芹的網路直播節目專訪，被問及對於這次國民黨主席選舉的看法，楊文科表示，主席必須成穩內斂。在黃光芹追問下，他也鬆口表態支持朱立倫。
楊文科表示，沒想到國民黨主席這次選舉空前激烈，但黨主席必須成穩內斂， 對執政黨、對台灣大陸之間的關係，及美國、日本的關係，都必須要有正確的看法，是無私的，能夠帶起國民黨，要有全力以赴精神的，絕對不是講大話、講偏話，而是實實在在找回蔣經國精神，這樣的人來當主席是最好的。
對於張亞中的看法，楊文科則說，他不認識張亞中，但認為張亞中論述能力強，他的話的確能激起許多黨員的同感，但當主席的人選必須要是通才，對政治的看法要周詳周延，不會偏向某個角度，而張亞中的說法讓人感覺比較偏。
楊文科也說，黨員應該要好好理性思考，什麼樣的人適合當黨主席，能不能重返執政，就靠這次選出來的主席。
主持人黃光芹也提到，江啟臣民調落後，朱立倫是否比較接近楊所提的黨主席條件。楊文科則笑笑地回應，「照你這樣說，好像是啊」。
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