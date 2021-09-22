朱立倫、張亞中互相駁火 江啟臣：兩人應先簽和平協議

國民黨主席選舉倒數三天投票，候選人朱立倫與張亞中陣營互相駁火。爭取連任的主席江啟臣今天表示，張說要簽兩岸的和平協議，倒不如他們兩個先簽一個；國民黨不要老是讓人覺得內鬥內行，這也是黨員的無奈與擔心。

江啟臣說，「另兩位打來打去」，引發黨員擔心選後怎麼辦，能不能團結，選後的挑戰與任務更多，現在有不愉快怎麼打後面的仗；他過去17個月讓這個黨穩住，希望黨內選舉也能實踐這樣的團結，「我有這樣的能力，是最能團結的候選人」。

江啟臣也提到，團結不能嘴巴喊，要有行動，能證明給大家看，這一塊自己過去就實踐過，2018年台中市長黨內初選，輸給現任市長盧秀燕0.616%，選完之後願賭服輸，很快就整合團結，不讓對手見縫插針，讓出線者能代表黨贏。

對於棄保發酵，江啟臣說，黨內選舉如果打到要棄保，代表候選人對自己自信不夠，如何帶領黨打贏外面的敵人？團隊內要能整合理論者與實務者，「我最能整合」。