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當選國民黨就會分裂？張亞中：謠言、扣帽子

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨主席候選人張亞中(左)接受趙少康(右)專訪。圖／擷取自觀點網路直播頁面
國民黨主席候選人張亞中(左)接受趙少康(右)專訪。圖／擷取自觀點網路直播頁面

國民黨主席候選人張亞中今天表示，他若當選黨不會分裂，這是一個謠言，沒有任何理由他當選後黨會分裂，他向對手喊話，說出指責他當選國民黨就會分裂的理由，不要只是扣他帽子。

張亞中今天接受中廣董事長趙少康的專訪，趙少康問張亞中有人說他若當選國民黨會分裂，以及對手說他是「紅統」。

對於分裂說，張亞中回應「怎麼可能」，他說那是謠言，沒有任何理由，他的三大主張為希望結束兩岸敵對追求和平、追打蔡政權，以及消滅李登輝的政治餘毒，他反問對手哪一個主張會讓國民黨分裂，說他會分裂國民黨應該要說出理由，不然就只是在扣他帽子。

張亞中說，如果只是因為他的主張就扣他帽子，那是不是來自底層的人就不能選，底層選上就是分裂，難道只有高層可以選嗎？他也說，選舉現在有人在操作棄保，大家都是同事，這樣操作好嗎？白天大喊團結，晚上搞棄保，這是不道德的，同志間的選舉應該要格調高一點，談理念不要談棄保，同志不是工具。

趙少康問張亞中是不是「紅統」，張亞中說，黨內同志天天說他紅統，也就是說他賣台、搞分裂，這沒道理，他在學校教兩岸關係很多年，「你看我像紅統嗎？」趙少康追問他到底是不是紅統，張亞中說，怎麼可能，這就是扣帽子，紅統是共產主義，馬列主義用在中國共產黨來統一中國，說台灣是中華人民共和國的一部分，「你覺得我是嗎？」

張亞中說，他是真的愛台灣，他在台灣長大、工作，說他紅統讓他感到匪夷所思，民進黨扣他帽子他可以理解，但他今天卻是被黨內同志扣帽子，他贊成統一，他的主張是結束敵對狀態走向和平，和平後再談融合，再來才是統一。

國民黨 江啟臣 朱立倫

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