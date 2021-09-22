再拚韓粉票 朱立倫今致電韓國瑜、與前韓市府成員合體

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聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席選舉候選人朱立倫（中）上午與高雄市前副市長陳雄文（右）一起接受中廣主持人王淺秋（左）電台專訪。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席選舉候選人朱立倫（中）上午與高雄市前副市長陳雄文（右）一起接受中廣主持人王淺秋（左）電台專訪。記者蘇健忠／攝影

國民黨主席選舉倒數3天，前主席朱立倫今天再邀高雄前市長韓國瑜副手陳雄文一同受訪，續爭取韓粉支持。朱受訪前也主動透露，早上與目前人在美國的韓國瑜本人通電話，韓也給他加油打氣，關心黨主席選舉選情。

朱立倫指出，韓國瑜一直跟他保持密切聯繫，韓目前正在芝加哥過中秋，參加台灣同鄉聯誼會第53屆年會，但韓的有很多好朋友與前韓市府局處首長都在幫朱選舉；韓也希望國民黨變好變強，希望國民黨能在穩健中道理性力量上帶領。

陳雄文表示，國民黨這次機會要好好把握，要選出最強的黨主席，帶領國民黨走向團結發揮力量的政黨，希望2022有亮麗成績，2024拿回執政權。

朱立倫也表示，要重返執政，當靠國民黨不夠，需要泛藍與中間選民肯定國民黨，925之後要能爭取全台最大多數民眾與主流民意支持，才可能勝選；屆時不管今天是韓粉、趙粉、侯粉，都是中華民國粉，愛中華民國與台灣的都一起來。

國民黨 江啟臣 朱立倫

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