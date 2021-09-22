國民黨主席選舉交鋒 朱立倫：不能選個打高空理論大師

國民黨主席選舉周六投票，前主席朱立倫今呼籲，黨員在最後投票時，還是要考慮一個政黨未來發展能否獲得台灣主流民意認同，能否對抗、打敗民進黨；認為贏得選舉爭取重新執政，才是整體黨員最大的期待。

朱立倫表示，負責任的在野黨要對執政黨提出批判，還要有對應的政策，不是只會抗爭或罵，而是有內涵；不是用口水，而是務實的用選票打敗鴨霸的民進黨，有信心國民黨是理性中道政黨。

朱立倫也將炮口再對準對手張亞中，表示有經驗、負責任的政治人物或黨主席未來要帶領國民黨，要關心民眾關心的議題；每天要關心的不是只有一個兩岸議題，民眾關心的90%以上是民生議題。

朱立倫說，張亞中是理論大師，但黨籍民選公職考慮的是國民黨的未來，尤其將面對明年底選舉挑戰，要面對選民；政治的理論與選舉都重要，而理論要經過檢驗才是真理，贏不了選舉空有理論，或理論不可行都沒有用。

朱立倫表示，民眾希望的是安居樂業，生活過好日子，如果每天都在打高空，談一些思想層面，沒有務實政策、沒辦法執政，難以獲得民眾肯定；所有主席候選人都經過選戰洗禮，張亞中是唯一沒參選過，理論可行性當然會引起質疑。

對於張亞中質疑抹紅，朱立倫說，他提及張的統一理論與和平協議，包含一中同表、一國兩治、兩岸統合、一中三憲、和平統一，是張20多年來主張，一年前碰到張，他會很驕傲說這些主張，會感謝誇獎是統派理論大師，今天怎變成攻擊？

朱立倫反問，張亞中主張兩岸要加速統一算不算急統？黨內傳出主席選舉棄保發酵，朱則重申，是棄民進黨保國民黨，是棄極端保中道、穩健、理性的國民黨，沒有針對個人。

朱立倫更直指，張亞中應再更清楚說明三張本票案，並向前主席洪秀柱好好道歉，不要讓柱柱姊背著麼大的黑鍋；張去馬來西亞借款，借款人是張的朋友，還是朋友的朋友，到底真相是怎麼樣，要講清楚。

黨內認為，若張亞中當選黨主席將造成分裂，朱立倫說，任何人當選一定祝福，他是終身黨員不會改變；也因為他是前主席，黨有需要幫忙一定幫忙。

但朱立倫也說，對手江啟臣過去一年半辛苦，與卓伯源是黨重要人才都仍是黨重要人才，之後會讓他們持續在黨內發光發熱；張亞中是理論大師，雖不贊成他的兩岸統派理論，但不否定他學術努力，也是國民黨資產，將來會借重張其他長才。

朱立倫也宣示，若回任黨主席，會把失聯黨員與優秀人才主動找回，也呼籲泛藍支持者，認同孫中山思想、蔣經國愛台灣與國民黨堅持的民主自由的人加入國民黨；國民黨只有基礎愈來愈大，才能與社會主流價值與想法一致。