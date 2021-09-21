未關注青年民生 藍主席選舉不接地氣

青年議題在國民黨主席選舉中消失？日前，國民黨主席黨內政見發表會移到台中、桃園舉辦，4位候選人互相明指暗諷叩帽子，除了卓伯源提出一點農民蓮霧、釋迦等議題，其他三位基本上所提的都屬政治議題。一位國民黨青年黨員反映，年輕人所關心的其實是房價高、薪資低、就業難等問題，難怪年輕人不支持國民黨。

言辭攻擊 未闗注民生

國民黨主席競選進入最後階段，朱立倫與張亞中互相批評攻訐得很厲害，朱批張是紅統與急統的理論大師，張質疑朱對於自己是否為美國線民仍解釋不清；朱強調領導力、執行力和整合力才能贏得2024大選；江啟臣則批有人不踏實、有人不誠實；三人言辭攻擊力道不可謂不大。

然而，自始至終，這四位候選人除了卓伯源稍有提到農民的民生議題外，幾乎全部對民生問題未加著墨，偶有中火空污、萊豬公投等問題的提出，但都類屬政治議題；青年住屋、就業、薪資議題等，完全未提。一名曾是國民黨學生代表、如今年近30的國民黨員說，年輕人所注重的議題他們似乎並不關心？

為何沒有新共識？

他說，1992那年，他才出生沒多久，九二共識聽起來就很遙遠；兩岸至少要有個2020共識，才能讓年輕人覺得有新意。他也說，年輕人忙著工作生計及成家立業，但高房價、低薪資及就業困難等問題，檯上四位候選人幾乎都未提出，年輕人如何會被吸引進來？

另一位年僅21歲的學生黨代表則說，她認為候選人所談的主題都太老套；這些內容對年輕人吸引力有限；年輕人的關注點他們好像並不知道。

從國民黨自己年輕黨員私下真誠的說法，國民黨檯面上人物自己要思考的是，為何至今國民黨20至40歲的年輕黨員比例不到3%？縱然，選舉是為了贏，黨主席競選主要是說給黨員聽的，難道青年黨員少，就可以忽略年輕人關注的議題嗎？

莫怪年輕人支持民眾與時力

相較於民眾黨立委最近提出「青年四不一沒有」、時代力量提出課徵「囤房稅」等議題，為年輕人買不起房、薪資所得跟不上高房價而要求民進黨政府要加強對社會世代與居住正義的政策，國民黨對這些青年關心議題幾乎沒什麼聲音。

國民黨上下一方面抱怨年輕人不支持國民黨，一方面又不敢提出真正落實居住及勞工公平的社會政策，也難怪年輕人在不支持民進黨之後，都跑去支持民眾黨與時代力量去了。國民黨過度偏向財團的根本問題不解決，不依循孫中山所提的民生主義解決社會問題，再怎麼口惠說要吸引年輕人，恐都淪為空話。

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