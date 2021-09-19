國民黨新任主席第一戰罷陳柏惟 朱江卓大打「刪Q牌」

國民黨主席選舉，第二次政見會今在台中登場，新任主席第一戰就是台中海線罷免立委陳柏惟公投，候選人大打「刪Q牌」朱立倫表示，如當選馬上進駐台中「違反民意的民代都要罷掉！」江啟臣則向顏寬恒喊話「他不懼戰也不畏戰，顏寬恒兄，我會不讓你孤軍奮鬥」。卓伯源則表示，如他當選黨主席，下月沒罷掉陳柏惟，馬上辭黨主席！

國民黨主席9月25日改選，新任主席第一戰就面臨10月23日罷免台基黨立委陳柏惟案投票，朱立倫說，刪Q陳柏惟罷免案，對台中海線非常關鍵，他指陳柏惟擋疫苗進口，不關心民眾健康，沒有為民發聲。朱承諾如當選，馬上進駐台中，另台北就要發起罷立委林昶佐案，讓民進黨知道國民黨的決心，所有違反民意的民意代表都要罷掉。

朱立倫說，年底四大公投都要過，公投案不僅是表達民意，更是倒閣不信任案，要讓蘇內閣下台。

江啟臣說，他是國民黨史上上街頭最多次的主席，實踐戰鬥藍的精神，他從不懼戰、不畏戰，他並向前立委顏寬恒喊話「寬恒兄，我絕不會讓你孤軍奮鬥！」

卓伯源指出，台中地方關心立委陳柏惟的罷免案，他批陳柏惟在立法院擋疫苗進口、挺萊豬，民調高的台中市長盧秀燕敢在AIT前處長酈英傑面前反萊豬，陳柏惟卻挺萊豬，民進黨立委還幫陳柏惟擦脂抹粉，他呼籲民眾一定要讓他下台，他若能當選黨主席，一定帶動大家的力量罷掉陳柏惟，否則就辭黨主席，說到做到！