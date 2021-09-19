國民黨新任主席第一戰罷陳柏惟 朱江卓大打「刪Q牌」
國民黨主席選舉，第二次政見會今在台中登場，新任主席第一戰就是台中海線罷免立委陳柏惟公投，候選人大打「刪Q牌」朱立倫表示，如當選馬上進駐台中「違反民意的民代都要罷掉！」江啟臣則向顏寬恒喊話「他不懼戰也不畏戰，顏寬恒兄，我會不讓你孤軍奮鬥」。卓伯源則表示，如他當選黨主席，下月沒罷掉陳柏惟，馬上辭黨主席！
國民黨主席9月25日改選，新任主席第一戰就面臨10月23日罷免台基黨立委陳柏惟案投票，朱立倫說，刪Q陳柏惟罷免案，對台中海線非常關鍵，他指陳柏惟擋疫苗進口，不關心民眾健康，沒有為民發聲。朱承諾如當選，馬上進駐台中，另台北就要發起罷立委林昶佐案，讓民進黨知道國民黨的決心，所有違反民意的民意代表都要罷掉。
朱立倫說，年底四大公投都要過，公投案不僅是表達民意，更是倒閣不信任案，要讓蘇內閣下台。
江啟臣說，他是國民黨史上上街頭最多次的主席，實踐戰鬥藍的精神，他從不懼戰、不畏戰，他並向前立委顏寬恒喊話「寬恒兄，我絕不會讓你孤軍奮鬥！」
卓伯源指出，台中地方關心立委陳柏惟的罷免案，他批陳柏惟在立法院擋疫苗進口、挺萊豬，民調高的台中市長盧秀燕敢在AIT前處長酈英傑面前反萊豬，陳柏惟卻挺萊豬，民進黨立委還幫陳柏惟擦脂抹粉，他呼籲民眾一定要讓他下台，他若能當選黨主席，一定帶動大家的力量罷掉陳柏惟，否則就辭黨主席，說到做到！
陳柏惟陣營表示，陳柏惟上任後爭取換護照，挺醫護；相較國民黨落跑選總統、利用疫情亂台，民眾沒辦法接受這樣的邏輯。黨主席候選人都在想著如何打敗立法院最小黨台灣基進唯一一席立委，從歷史的眼光來看，藍營必輸只是時間早晚的問題。
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