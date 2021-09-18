聽新聞
test
0:00 / 0:00
拚明年地方議員選舉 江啟臣：讓青年滴水穿石在地扎根
2022地方九合一選舉將屆，國民黨主席江啟臣今天在主席選舉辯論會上表示，若能連任，明年市議員提名除維持上屆N+1青年保障機制，還要輔以推動「滴水穿石」計畫，盤點可能選區與可能參選的青年配對，讓人才能滴水穿石在地扎根。
江啟臣也盛讚，前主席洪秀柱時代推的武林計畫、用壯育青，在2018年地方選舉成功實驗，推出的青年當選率達85%，除當時大環境有利選情外，就是因為有準備、有培養、有制度。
江啟臣說，迎戰明年縣市議員選舉，很多年輕人希望有機會能被黨提名參選，他也有口袋名單，屆時提名制度除將延用2018年的N+1保障新人與青年參選制度外，還要推動滴水穿石計畫。
江啟臣表示，之後將盤點可能選區與可能參選的青年配對，或許有些青年會被配對到艱困選區參選，但相信戰將不會選擇戰場；能成功當選是目標，若無法順利當選，就骨力繼續深耕地方服務，滴水穿石在地扎根。
江啟臣說，培育黨內青年的工作有步驟，要一點一滴累積，才能培育更多年輕人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言