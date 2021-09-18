拚明年地方議員選舉 江啟臣：讓青年滴水穿石在地扎根

2022地方九合一選舉將屆，國民黨主席江啟臣今天在主席選舉辯論會上表示，若能連任，明年市議員提名除維持上屆N+1青年保障機制，還要輔以推動「滴水穿石」計畫，盤點可能選區與可能參選的青年配對，讓人才能滴水穿石在地扎根。

江啟臣也盛讚，前主席洪秀柱時代推的武林計畫、用壯育青，在2018年地方選舉成功實驗，推出的青年當選率達85%，除當時大環境有利選情外，就是因為有準備、有培養、有制度。

江啟臣說，迎戰明年縣市議員選舉，很多年輕人希望有機會能被黨提名參選，他也有口袋名單，屆時提名制度除將延用2018年的N+1保障新人與青年參選制度外，還要推動滴水穿石計畫。

江啟臣表示，之後將盤點可能選區與可能參選的青年配對，或許有些青年會被配對到艱困選區參選，但相信戰將不會選擇戰場；能成功當選是目標，若無法順利當選，就骨力繼續深耕地方服務，滴水穿石在地扎根。

江啟臣說，培育黨內青年的工作有步驟，要一點一滴累積，才能培育更多年輕人。