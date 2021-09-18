聽新聞
test
0:00 / 0:00
朱立倫、張亞中共同主張：中國國民黨黨名不可改
國民黨主席選舉今天進行電視辯論會。媒體人彭文正提問，請問候選人對於中國國民黨這個現有檔名的看法。候選人朱立倫、張亞中均表示，中國國民黨這個名字有其歷史意義，因此不可改黨名。張亞中另拋出，雖然自己不主張改名，但可以思考黨內舉辦黨名公投，自己也會尊重最終結果。
張亞中表示，中國國民黨是孫中山創建的百年老店，「中國」兩個字值得驕傲，「中國」這兩個字是有歷史意涵的，是革命先烈用鮮血帶來的，且黨名的「中國」字眼不是中華人民共和國，這個事情要分得很清楚，因此自己只有一個選擇，黨名就是中國國民黨。
朱立倫表示，中國國民黨是中華民國的創建者，自己捍衛中華民國，也捍衛中國國民黨，這個名字不能改。朱說，這個黨名是和僑胞、兩岸都有歷史、有連結的，因此不能改名，要堅持捍衛。
朱立倫說，平常可以簡稱國民黨，但全名不能改，且若要改成台灣國民黨，這也絕對反對，因為這會讓國民黨喪失光榮的感覺；而除了名稱，若當選後，對中華民國史觀的建立是更重要的事，要讓大家了解，這是國家是中國國民黨創建的中華民國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言