朱立倫、張亞中共同主張：中國國民黨黨名不可改

國民黨主席選舉今天進行電視辯論會。媒體人彭文正提問，請問候選人對於中國國民黨這個現有檔名的看法。候選人朱立倫、張亞中均表示，中國國民黨這個名字有其歷史意義，因此不可改黨名。張亞中另拋出，雖然自己不主張改名，但可以思考黨內舉辦黨名公投，自己也會尊重最終結果。

張亞中表示，中國國民黨是孫中山創建的百年老店，「中國」兩個字值得驕傲，「中國」這兩個字是有歷史意涵的，是革命先烈用鮮血帶來的，且黨名的「中國」字眼不是中華人民共和國，這個事情要分得很清楚，因此自己只有一個選擇，黨名就是中國國民黨。

朱立倫表示，中國國民黨是中華民國的創建者，自己捍衛中華民國，也捍衛中國國民黨，這個名字不能改。朱說，這個黨名是和僑胞、兩岸都有歷史、有連結的，因此不能改名，要堅持捍衛。

朱立倫說，平常可以簡稱國民黨，但全名不能改，且若要改成台灣國民黨，這也絕對反對，因為這會讓國民黨喪失光榮的感覺；而除了名稱，若當選後，對中華民國史觀的建立是更重要的事，要讓大家了解，這是國家是中國國民黨創建的中華民國。