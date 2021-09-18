拋當選4黨務目標 朱立倫：年底反萊豬公投過就推倒閣

國民黨主席選舉今再辦辯論會，候選人朱立倫拋檔選後4大黨務目標：全黨支持刪Q罷免案、將年底公投定位是對民進黨不信任投票、明年縣市長選舉拿下16席、2024無私無我推最強候選人，爭取重返執政。

朱立倫也提到，只要國民黨重返執政將提出4個平反：第一，恢復中華民國史觀教科書，不可再用文化台獨毒害下一代；第二，言論自由要確保，恢復中天執照；第三，調整對軍公教不公不義，傷害尊嚴年改，要依信賴保護原則堅持做到底。

此外，第四，朱立倫說這次疫苗，民進黨草菅人命、作惡多端，我們要移送法辦，徹查到底，甚至所有民進黨執政期間所有的危害我們要徹查到底。

朱立倫表示，選黨主席真正目的是要團結大家，是要達成4大目標：一，下個月刪Q罷免案，全黨一致進駐把這樣給我們吃萊豬、不給我們疫苗、違反民意的民意代表罷免，之後有任何民進黨立委違反民意也都比照辦理。

二，年底公投是對民進黨的不信任投票，全黨一致大家一起來，通過後倒閣，讓民進黨知道教訓；三，明年年底全黨團結、結合所有力量打贏2022，六都要過半，且至少要獲16席，未達目標就辭主席，負起所有政治責任；四，2024無私無我推出最強候選人讓國民黨重返執政。

朱立倫說，只有國民黨團結一致贏得2024，國民黨才能恢復台灣的公平正義，為下一代找到幸福，找回中華民國的未來。

朱立倫今天政見會一開始，也就近日讓大家為黨擔憂致歉，併就上周常會政見發表完後先離席沒有跟同志打招呼也先表示歉意。

但朱立倫也提到，本周發生烏龍要移送另一候選人張亞中，理由是對朱人身攻擊與三張本票案。朱說，對他人身攻擊我可以包容，自己同志不要內鬥，如果有任何證據指涉朱主導這件事，他永遠退出政壇，不要做這樣的人身攻擊。