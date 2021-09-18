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張亞中批朱立倫：誰2016年害國民黨差點絕子絕孫？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨主席候選人張亞中。記者周志豪／攝影
國民黨主席候選人張亞中。記者周志豪／攝影

國民黨主席選舉今天進行電視辯論會。候選人張亞中在政見表達階段砲口對準另一位候選人朱立倫表示，朱稱張亞中是最弱的候選人，但要請問2016年總統大選，誰是國民黨史上得票最差的大選候選人，當年害國民黨差點絕子絕孫，難道當時黨主席沒有責任嗎？

張亞中表示，蔡英文政權是台灣最大亂源，國民黨要有堅強的勇氣，要先找回自己的理念，並且要有堅毅的態度，還要能創造兩岸和平，關於這幾點自己都已經有清楚的論述。

張亞中批評，有候選人指稱張亞中是走極端，但追打蔡政權、創造兩岸和平，這樣是走極端嗎？該候選人又稱，張亞中的支持者都是深藍，但不要忘了，每次選舉都是這些深藍支持者在支持國門黨的。

張亞中說，還有指控稱，如果自己當選主席，國民黨會分裂。要請問朱立倫，如果張亞中真的當選你，「你會分裂嗎？」若你不會分裂，同樣問題也要請問另外兩位候選人，若三位都不會因此分裂，國民黨自然沒有分裂問題。

張亞中再批評，朱立倫口口聲聲說要捍衛軍公教權益，但軍公教800壯士在立法院埋鍋造飯時，請問朱立倫去看過他們嗎？怎麼會現在才說要捍衛軍公教。張亞中呼籲，扣帽子民進黨是慣犯，國民黨主席選舉不應該如此，「不要扣帽子，不要隨意丟出血滴子」。

國民黨 江啟臣 朱立倫

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