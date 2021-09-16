主席選舉張亞中第一？ 江啟臣：黨內選舉不需民調操弄

國民黨主席選舉倒數，今天再傳出一份由藍營委託媒體民調中心所做民調，孫文學校總校長張亞中支持度異軍突起衝至第一。國民黨主席江啟臣下午受訪時難得語氣強硬表示，這只是黨內選舉，如果需要這樣操弄選舉，將來如何超越民進黨。

江啟臣指出，現在民調真的太多，可不可以具名公布完整民調，說明問卷題目是什麼，發布單位要不要自己正式發布，否則民調看不完，每份都被質疑真實性，現在揭露不完整、真實性受質疑民調，讓不同陣營認為在操弄選情。

江啟臣說，他沒有看過今天傳出的這份民調，嚴重懷疑操作與操弄，會讓黨內選舉更加複雜，下幾天就要投票，刻意揭露這種不完整民調是要操作什麼？如果有任何陣營覺得有亡黨感，就出來跟大家公開呼籲，不要用放話方式。

江啟臣表示，黨員希望大家把話講清楚，擔心路線，擔心誰當選會怎麼樣，就出來講，為什麼要藉民調操作亡黨感，黨內選舉都沒信心，將來怎麼帶領黨。