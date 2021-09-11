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張亞中南下高雄爭取支持 「台灣的問題要自己解決」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨主席候選人張亞中希望將國民黨重新打造成受人尊敬的政黨。圖／讀者提供
國民黨主席候選人張亞中希望將國民黨重新打造成受人尊敬的政黨。圖／讀者提供

國民黨主席候選人張亞中今天到高雄演講，百名韓粉前往林皇宮表達支持。針對今天外媒報導，美國考慮將台灣「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。張亞中說，此事要看只是名稱更改或涉及實質關係改變，台美關係再好也有一個天花板，台灣自己的問題還是要自己解決。

張亞中今天下午應邀到高雄林皇宮飯店演講，挺韓組織「58行動聯盟」、「八百壯士」等百人到場支持。張亞中分享說，他參選黨主席目標是希望贏回人民對國民黨的尊敬，重新將國民黨打造成受人尊敬的政黨。

張亞中在會前接受媒體訪問，談及美中台三角關係。他認為，美中是全世界兩個最強的國家，彼此會對抗也會合作，台灣應考利益與安全在哪邊，現在民進黨政府與大陸關係斷掉，蔡英文政府完全依附美國，無法拒絕萊豬或購買比較貴的武器，美中之間會對抗也會合作，台灣如何尋求兩岸關係好轉是目前最重要的事情。

媒體問及「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」的傳聞。張亞中說，美國一方面希望與中國大陸保持友好關係，但也更希望把台灣綁在自己身邊，所以更名是看要名字的更改，還是牽涉實質上的關係，依照三個公報與台灣關係法，美台之間最多是發展非國際法、官方的一個關係。

張亞中說，台美關係有一個天花板，美國絕對不會承認台灣是一個獨立的國家，會跟台灣發展很好的關係，但不可能超越這個界限；所以台灣要知道，今天真正的問題處境還是在兩岸關係，如果不解決，完全靠美國，這幾乎是不可能的，就是美國會幫助台灣參與國際組織取得觀察員身份，但是美國的力量也是非常有限，所以自己的問題還是要自己解決。

國民黨主席候選人張亞中今天下午到高雄演講，百名韓粉前往林皇宮表達支持。圖／讀者提供
國民黨主席候選人張亞中今天下午到高雄演講，百名韓粉前往林皇宮表達支持。圖／讀者提供

國民黨 江啟臣 朱立倫 張亞中

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