影／張亞中竄升「棄江保朱」江啟臣：沒自信才操作棄保

積極爭取連任的國民黨黨主席江啟臣今天早上在國民黨台中市黨部參加活動，面對黨內同志張亞中聲勢飆高，外界傳出「棄江保朱」，江啟臣說，「我對自己很有信心，通常只有沒有自信的候選人才會操作棄保」，通常操作棄保表示自己選情很危急，對自己沒有信心。

江啟臣強調，這樣的操作手法也很惡質，有自信的候選人，應該是在自己的選戰節奏上，照著自己的節奏去走，爭取選民的支持。

對於朱立倫發布新的競選影片，和許多藍營人士同框，媒體詢問有你的「好兄弟」顏寬恒、副祕柯志恩跟李彥秀，是不是朱立倫在挖你牆角？

江啟臣說，我們都是同黨同志，是夥伴不是牆角，大家平常都會相互幫忙、合作，過去選舉都會相互輔選、戰台，黨內選舉過後，大家還是同志夥伴，他解讀朱的影片是「相互扶持」很正常。