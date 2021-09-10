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國民黨主席改選將屆 江啟臣：有信心連任

中央社 / 嘉義市10日電
尋求連任的國民黨主席江啟臣（前右2）10日下午在國民黨籍嘉義市議員鄭光宏（前右）等人陪同下，到嘉義市玉皇宮等宮廟參拜，傍晚則和黨籍議員、代表、幹部座談。 中央社
尋求連任的國民黨主席江啟臣（前右2）10日下午在國民黨籍嘉義市議員鄭光宏（前右）等人陪同下，到嘉義市玉皇宮等宮廟參拜，傍晚則和黨籍議員、代表、幹部座談。 中央社

國民黨主席25日改選，尋求連任的黨主席江啟臣今天到嘉義市拜票，被問到黨主席選舉勝算，他說，服務17個月對於黨務熟悉，2022年地方選舉布局也在原計畫中，他很有信心連任。

江啟臣今天下午在國民黨籍嘉義市議員鄭光宏、傅大偉等人陪同，到嘉義市玉皇宮等宮廟參拜，傍晚則和黨籍議員、代表及幹部座談。

江啟臣接受媒體訪問時說，在4名黨主席候選人中，他是最了解黨的處境、需要，以及下階段黨的任務、所要達成目標。他強調，若沒有達成目標，自己一定會請辭下台，希望黨員不要只給他17個月時間。

江啟臣提到，17個月來國民黨從谷底走出來，現在上坡當中，不進則退，需無縫接軌，希望青年可以接棒，讓國民黨世代傳承工作可繼續下去，未來工作能趕快整合黨內各界力量，讓年底公投過關、2022年地方選舉勝選，作為2024年大選勝選基礎。

記者追問國防預算創新高一事，江啟臣表示，民進黨執政這幾年，幾乎年年增加國防預算，而這只是公務預算而已，還不包括採購武器、裝備等特別預算，例如F-16V戰機升級及購買等，基於國防需要，國民黨會做好監督，但錢要花在刀口上。

江啟臣重申，國防不是只有靠武器和武力，政治與軍事間的拿捏，也要靠領導人的智慧，台灣不應成為別人的籌碼、棋子，更不要讓台灣陷入其他國家的競爭與對峙當中。

國民黨主席將於25日改選，國內持續受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，選舉是否再延期，江啟臣僅回應，防疫優先，謹慎因應。

國民黨 江啟臣 朱立倫

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