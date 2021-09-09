朱立倫中常會中離又早退 江啟臣：錯愕 我很尊重其他人

國民黨中常會昨天舉辦黨主席候選人政見發表會，原訂時間80分鐘，不過朱立倫僅待了20分鐘，其他三人發言時皆不在場，自己講完就離席，讓候選人與中常委傻眼。國民黨主席江啟臣上午接受「千秋萬事」專訪表示，他也覺得有點錯愕，他認為可以聽其他候選人講理念是很好的事，也能作為未來他連任主席的參考，「我很尊重其他人的發言」。

江啟臣表示，他不清楚朱立倫離席的理由，會議主席也沒有說明，「不過我是覺得有點錯愕，為什麼會中間不在場這樣」。他認為，這種政見發表會，除非主辦單位有說候選人來了講完就可以馬上可以走，或是輪到候選人時再講就好，如果是這樣應該事前會把流程講清楚，但他昨天沒聽到。

江啟臣說，也因此，當然在場的人可能都會覺得怎麼朱立倫不在，或者是輪到朱立倫講話的時候才進來，但朱是不是有特別跟會議主席報備必須問會議主席。

江說，他自己是認為，如果能夠聽其他候選人講他們理念和想法是滿好的一件事，收獲也很多，甚至聽到其他候選人的講法之後，自己也可以調整一下，有些可以當場回應，或是可以講得更好更有說服力。

主持人王淺秋說，這是不是凸顯一個現象，國民黨要講團結很難，就連團結在中常會一起合照都很難？江啟臣笑說，這滿可惜的（講沒合照）。他強調，團結真的不能用講的，嘴巴講是不會團結的，第一要靠行動，第二要靠制度，沒辦法說團結在某一個人底下，這樣的團結還是不會長久。

江啟臣說，他一年多基層跑下來，很多黨員和支持者的心聲都希望「國民黨高層」可以團結，因為基層是很團結的。所以高層在行動上怎麼樣讓支持者看到，讓支持者心安，是滿重要的。要在行動上展現這樣正面的感覺，對支持來講那是一種信心，他們會對國民黨更有期待。

會後媒體詢問江啟臣，是否有覺得朱立倫離席不尊重其他候選人和中常委？江啟臣表示，「我很尊重其他人的發言」，他也希望在政見發表的場合可以聽到其他人發言的內容，其他人發言的內容都是他未來連任黨主席後可以參考的做法和內容。