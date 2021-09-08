國民黨主席候選人民調最高 張亞中是誰？

「請問現在的國民黨是欣欣向榮還是每下愈況？是受人尊敬還是被人看扁？」國民黨主席候選人張亞中9月4日在辯論台上以一番慷慨激昂的提問開始談起，並將箭靶直指兩位現任與前任黨主席江啟臣和朱立倫。

張亞中進而以「救國、救黨、救兩岸」為主軸，強調如果當選黨主席，會根據《和平備忘錄》和北京進行協商，並經過「全體黨員公投通過」，作為2024年總統大選主軸，與民進黨進行一場「要和平還是要戰爭」的抉擇。

許多評論指出，比起讀稿的江啟臣，以及強調個人成就的朱立倫，還有表現平穩的卓伯源，張亞中痛批國民黨已「丟掉靈魂」，「內鬥內行、外鬥外行，一個個領導者想的都是個人的利益」，憤愾陳情的方式讓他在不同民調中以5到7成的支持度遙遙領先。

張亞中是誰？

今年66歲的張亞中是台大政治系教授，過去常以孫文學校總校長的身份接受訪問，外交背景出身的他也曾在陸委會任職，

他曾參加2020年台灣總統選舉的國民黨初選，但不敵時任高雄市長韓國瑜，沒能獲得黨內提名，在2005年當選任務型國代，2006年擔任「全民倒扁運動聯盟」總召集人，在2008年國民黨贏得大選後，張亞中成立的「民主行動聯盟」多次推動兩岸互動。

被外界視為「統派」的張亞中曾反對教改中他所稱的「台獨史觀」，在2019年爭取代表國民黨參選總統時曾表態，「兩岸是兄弟一家親」，強調堅守中華民國憲法，結束兩岸目前的敵對狀態，也說會跟北京對話，討論「兩岸和平統一前的政治定位」。

「九二共識」老調重彈？

在9月4日的辯論會上，「九二共識」再次成為焦點，現任黨主席江啟臣在辯論會上主張以「原汁原味」的「九二共識，一中各表」，說要以此「讓兩岸關係回到正軌」，不過江啟臣在2020接任黨魁時，曾拋出考慮擱置「九二共識」的戰略，但引起國民黨大老不滿。

過去韓國瑜參選台灣總統時，也曾重引「九二共識，一中各表」作為兩岸互動主軸，但在習近平2019年初在《告台灣同胞書》中表示，「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識」這樣的說法也被外界解讀，「九二共識」已不存在「一中各表」的空間。

邱毅點評

游走於中國媒體評論台灣的前立委邱毅在辯論會後發表感想，在臉書上說：「江啟臣頻頻看稿，缺乏自信。朱立倫避重就輕，老王賣瓜，自吹自擂。卓伯源表現平穩，但脫離政治舞台太久。最精彩的還是張亞中，他的論述有不少干貨，四個人裡表現最為突出。」

他贊許張亞中以《維基解密》中質疑朱立倫為「美國在台線民」時，還批朱立倫「強調和平，卻回避統一」，說「缺乏統一為目標的和平，大陸會同意嗎？」

邱毅提到，雖然張亞中在各民調領先，但「在國民黨的醬缸裡，黨主席不是選擇最優秀的人，而是選擇最能維持既得利益的人」，認為張亞中不會有勝算。

(綜合報導)

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