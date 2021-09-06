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張亞中到民進黨中央「送瘟神」用關刀砍三次再獻花獻果

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席候選人張亞中今天率眾到民進黨中央前「送瘟神」。圖／取自Udn TV
國民黨主席候選人張亞中今天率眾到民進黨中央前「送瘟神」。圖／取自Udn TV

國民黨主席候選人張亞中今天率眾到民進黨中央前作法，他作勢用關刀三度砍向民進黨中央，再獻花、獻果、宣讀疏文，完成「送瘟神」儀式。張亞中表示，民進黨天天製造仇恨，讓兩岸快打仗，不是瘟神是什麼？「妳希望妳的男朋友去打仗嗎？」盼把瘟神送走後，還台灣一個光明的未來。

張亞中帶著多名被後貼著「瘟」和「民進黨官員頭像」的同仁，分別扮演蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人，跪在張亞中面前。張亞中對著他們說，「各位瘟神，我送你們到地府，是為了保台灣的平安，希望你們重新投胎為社會做良善的事情，不要再出來危害人民」。

不過，由於張亞中沒有申請路權，現場警方也拿著大聲公對張喊話，強調張亞中未經許可在此地舉行集會，已經違反集會遊行法，第一次舉牌警告，要求立即解散。

張亞中現場受訪表示，今天鬼門關，他要透過七月的民俗活動表達老百姓的心聲。這幾個月來台灣受疫情之苦，老百姓苦不堪言，但民進黨疫苗政策枉死1000多個不該死掉的人民，他要透過民間習俗警告蔡政權，老天、鬼神在看，不要做一些草菅人命、泯滅人性的事，盼給蔡政府當頭棒喝。

媒體詢問張，今天打民進黨瘟神，而國民黨內有瘟神嗎？張亞中說，一個社會，大家都有共業，但今天執政的是民進黨，他們草菅人命不是瘟神是什麼？但也很遺憾國民黨作為在野黨力有未逮，這也是為何他要參選主席，他當選後要追打蔡政權禍國殃民的惡行，相信全台灣老百姓都會支持。

張亞中說，民進黨天天製造仇恨，讓兩岸快打仗，「妳希望妳的男朋友去打仗嗎？你希望你的兒子去上戰場嗎？」一個要挑起兩岸戰場的政黨，不是瘟神是什麼？把瘟神送走後，還台灣一個光明的未來，「民進黨不倒，台灣不會好！」

國民黨 江啟臣 朱立倫

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