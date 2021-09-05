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國民黨主席辯論 難獲國人關注

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
4日的國民黨主席辯論中，前台大教授張亞中的深藍論述，恐對朱立倫不利。左起主席江啟臣、前台大教授張亞中、前新北市長朱立倫與前彰化縣長卓伯源。（國民黨提供）
4日的國民黨主席辯論中，前台大教授張亞中的深藍論述，恐對朱立倫不利。左起主席江啟臣、前台大教授張亞中、前新北市長朱立倫與前彰化縣長卓伯源。（國民黨提供）

已經沒有人想看國民黨主席選舉辯論了！國民黨4日晚間舉行黨主席選舉辯論，但外界普遍看衰，因為江啟臣就像讀稿機，卓伯源沒有特色、朱立倫依舊閃躲，張亞中沉迷舊思想。中山大學政研所教授廖達琪認為這次辯論對朱立倫最不利，因為張亞中表現強勢，會分走他的支持；師大教授曲兆祥則認為，江啟臣應是辯論的獲利者。

張亞中論述清楚

針對國民黨4日的黨主席辯論，廖達琪表示，江啟臣雖然在辯論中表現較生嫩，但論述相對務實，也比較接近年輕人的觀點，比較淡藍的色彩是國民黨所缺的；朱立倫雖然表達老練，但關鍵議題，如2024年是否參選、維基解密、接受習近平賀電等問題都未正面回答，前彰化縣長卓伯源則帶有較強地方色彩。

廖達琪受訪時也說，這場辯論中，前台大教授張亞中的論述最清楚，對黃復興黨部的吸引力最大；朱立倫受到衝擊較深，過去挺朱的高階將領恐遭分票；江啟臣較獲得黃復興黨部中低階、年輕軍官支持，因此張亞中的竄起對江啟臣的影響沒有朱立倫大。

朱立倫不能再閃躲

師大政研所教授曲兆祥指出，江啟臣、朱立倫雖在辯論會上數度交鋒，但兩人立場其實都屬於中間派、非常相似，張亞中的主張是深藍、泛統的，但立場清楚，以選舉策略來說非常成功，辯論的即時民調中，張亞中甚至獲得20%支持度，可見未來黨主席選戰中，對黃復興選票的影響力不容小覷。

「朱立倫必須清楚回答問題，否則將失去黃復興的票。」他強調，黃復興是非常重視政治忠誠、傳統的黨部，如果朱立倫沒有把張亞中質疑他的親美、是台灣人還是中國人的答案說清楚，將會流失深藍黨部的支持。曲兆祥則認為，這場辯論的獲利者是江啟臣與張亞中，他建議朱立倫之後要更努力挽救選票。

主席辯論難獲關注

不過此次辯論會的社會關注度似乎沒有很高，民進黨立委王定宇4日晚間在臉書發文，詢問到底有沒有人看這場辯論時，底下網友幾乎同聲表示「沒有」、「有空也不會想看」、「國民黨早已背棄台灣價值」等，有人甚至認為張亞中的政見令人瞠目結舌，並未真正關心台灣人民的感受。

前中原大學公共事務中心主任陳厚谷則認為，整體辯論表現並不精采，無法撼動人心和吸引年輕族群。不過據他觀察，張亞中論述較大器、勇敢，但外省味道占比太鮮明；江啟臣沒有吸引力、卓伯源氣勢較弱；而朱立倫則沒有突出的表現；桃園市觀光旅遊產業工會常務理事胡世銓直言，張亞中氣勢如虹的原因，是因為國民黨小黨員們不再接受「窩囊廢」當他們的領袖。

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國民黨 江啟臣 朱立倫

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