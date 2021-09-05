影／朱立倫拜大甲媽 號召台中人罷免立委陳柏惟

國民黨主席候選人朱立倫今天下午在鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤等人陪同下，參拜大甲媽祖，朱立倫表示，台中地區選出的立委竟支持大家吃萊豬，疫苗的事也沒為百姓認真，紓困也沒為人民，他說像這種立委一定要罷免，他說從現在起，不用等國民黨黨主席選舉，台中立委陳柏惟一定要罷免，還有台北的林昶佐也一樣。

朱立倫說，顏清標等人是他好朋友，每年大甲媽出巡他都來參拜，也陪走遶境，已走多年，他很高興，看到大家的虔誠，自己也學到很多，台灣偉大的力量是民間的力量，天上聖母保佑人民平安的力量。

他說今天參拜大甲媽，祈求保佑嚴重的新冠肺炎疫情快過去，全民平安健康最重要，他認為立委，總統和行政院長都應保佑全台灣平安健康，但為何台中地區選出的立委竟支持大家吃萊豬，疫苗的事也沒為百姓認真，紓困也沒為人民，他說像這種立委一定要罷免，他說從現在起，不用等國民黨黨主席選舉，台中立委陳柏惟一定要罷免，還有台北的林昶佐也一樣，

朱立倫也提醒，所有綠營立委如果違反民意，9月25日，如果他當選黨主席，絕對發動民意，將所有違反民意的民意代表都罷免掉，才是真正為台灣，他說這是最簡單的角度，國民黨站在民意和百姓上，他呼籲10月23日，台中立委陳柏惟選區的選民都站出來，刪Q，將陳柏惟刪除掉。

顏清標表示，朱立倫的氣魄好，他當行政院副院長時，對台中很好，預算經費支持，他當過16年縣長經驗，很支持大台中建設，顏說自己當立委時討經費，都討大條的，西濱快速道路就67億，74線快速道路360多億，他歡迎朱立倫到鎮瀾宮，顏清標強調「9月25日先，10月23日在後面」；顏清標也說疫苗很重要，國外都有注射到第三劑，祝朱立倫心想事成，

立委陳柏惟在立委選舉時險勝顏清標的兒子前立委顏寬恒，朱立倫今天說要號召選民罷免陳柏惟，記者問顏清標的看法，顏說：「我現在說什麼都不對，「聽主席的，主席怎麼說，就怎麼做」。

國民黨主席選舉昨天辦政見發表會，爭取連任國民黨主席江啟臣三日下午先到台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、前立委顏寬恒也現身陪同，固樁意味濃厚。