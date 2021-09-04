藍主席政見會／4候選人共識：找回年輕人支持

國民黨主席選舉今天舉辦候選人電視政見會，媒體提問階段，四位候選人被問及如何爭取目前國民黨欠缺的年輕人支持。江啟臣表示，自己主席任內有超過1000位年輕人入黨，對年輕人政策不是只用嘴巴說，而是付諸行動；朱立倫表示，國民黨不要只想改變年輕人，而是年輕人要改變國民黨。張亞中、卓伯源則強調要找回創黨精神。

朱立倫表示，自己回到學校教書，深知年輕人和國民黨的距離，在民進黨洗腦下，認為國民黨就是要「賣台」，他會堅持孫中山的天下為公基礎；年輕人愛說的「護國神山」台積電是國民黨創建的，健保也是國民黨創的，國民黨是愛台灣的，也堅持民主自由，而民進黨的護國神山是高端。

朱立倫指出，兩岸接觸往來是為了和平，最高目標是透過和平為年輕人創造更多機會，國民黨會培育年輕人到國會、地方議會；他過去16年在基層、知道基層，會打造出管道給年輕人機會，讓大家覺得國民黨和年輕人站在一起，國民黨不要只想改變年輕人，而是年輕人要改變國民黨。

江啟臣表示，年輕人不是鐵板一塊，離國民黨越來越遠也不是一天造成的，是幾十年下來造成的結構性改變；國民黨退出校園，但不能退出青年工作，因此他辦論壇等活動，告訴年輕人國民黨中心思想就是中華民國，他當選後大概是最多人敢穿「ROC forever」衣服的主席，還有超過一千位四十歲以下的人入黨，他也辦營隊篩選人才到黨中央、地方等當幕僚，對年輕人政策不是只用嘴巴說，而是付諸行動。

卓伯源表示，國民黨目前要得到年輕人認同是艱困的，令人想起國民黨一定要找回的創黨精神；當年孫中山正是凝聚了年輕人，擁有百分之99.9的年輕人支持，才推翻清朝政府，黃花崗之役更都是30歲以下年輕人的犧牲奉獻。

卓伯源說，國民黨的創黨精神就是孫中山所主張的一心一得、以天下蒼生為己任，要無私，當年因為孫中山精神團結了年輕人，如今也要讓年輕人感覺到，國民黨是重視年輕人的政黨。

卓伯源指出，國民黨要找回年輕人支持要從自己改革做起，若當選黨主席要成立一個選訓平台，強化黨與年輕人之間連結，讓年輕人情感，再次跟國民黨站在一起。

張亞中表示，國民黨最大問題就是失去理念、靈魂，太看重民意，在該堅持的時候不堅持，再不該放棄的時候卻放棄。張說，不要害怕民意，害怕民意的話，孫中山革命不會成功；只看民意的話，民進黨當年也不會搞台獨了。

張亞中指出，現在的國民黨再思想上模糊了，靈魂軀殼都丟掉了，外界看國民黨是內鬥內行、外鬥外行，這樣的國民黨，怎麼會被年輕人看得起？

張亞中表示，國民黨要找回自己創黨的三民主義精神，並堅持下去，現在很多網軍其實一點都不可怕，因為很多沒有思想；若國民黨能堅持自己的思想價值，展現出受人尊敬的國民黨，自然有年輕人支持。