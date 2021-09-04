快訊

沒去桃園也收細胞簡訊…民怨灌爆衛福部臉書 莊人祥回應了

機師確診案燒到台中！防Delta急篩空姐+9家人 全送集中檢疫所

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍主席政見會／4候選人共識：找回年輕人支持

聯合報 / 記者蔡晉宇徐偉真／台北即時報導
中國國民黨主席候選人電視政見發表會下午舉行，候選人朱立倫（左起）、卓伯源、江啟臣、張亞中抵達會場。記者曾吉松／攝影
中國國民黨主席候選人電視政見發表會下午舉行，候選人朱立倫（左起）、卓伯源、江啟臣、張亞中抵達會場。記者曾吉松／攝影

國民黨主席選舉今天舉辦候選人電視政見會，媒體提問階段，四位候選人被問及如何爭取目前國民黨欠缺的年輕人支持。江啟臣表示，自己主席任內有超過1000位年輕人入黨，對年輕人政策不是只用嘴巴說，而是付諸行動；朱立倫表示，國民黨不要只想改變年輕人，而是年輕人要改變國民黨。張亞中卓伯源則強調要找回創黨精神。

朱立倫表示，自己回到學校教書，深知年輕人和國民黨的距離，在民進黨洗腦下，認為國民黨就是要「賣台」，他會堅持孫中山的天下為公基礎；年輕人愛說的「護國神山」台積電是國民黨創建的，健保也是國民黨創的，國民黨是愛台灣的，也堅持民主自由，而民進黨的護國神山是高端。

朱立倫指出，兩岸接觸往來是為了和平，最高目標是透過和平為年輕人創造更多機會，國民黨會培育年輕人到國會、地方議會；他過去16年在基層、知道基層，會打造出管道給年輕人機會，讓大家覺得國民黨和年輕人站在一起，國民黨不要只想改變年輕人，而是年輕人要改變國民黨。

江啟臣表示，年輕人不是鐵板一塊，離國民黨越來越遠也不是一天造成的，是幾十年下來造成的結構性改變；國民黨退出校園，但不能退出青年工作，因此他辦論壇等活動，告訴年輕人國民黨中心思想就是中華民國，他當選後大概是最多人敢穿「ROC forever」衣服的主席，還有超過一千位四十歲以下的人入黨，他也辦營隊篩選人才到黨中央、地方等當幕僚，對年輕人政策不是只用嘴巴說，而是付諸行動。

卓伯源表示，國民黨目前要得到年輕人認同是艱困的，令人想起國民黨一定要找回的創黨精神；當年孫中山正是凝聚了年輕人，擁有百分之99.9的年輕人支持，才推翻清朝政府，黃花崗之役更都是30歲以下年輕人的犧牲奉獻。

卓伯源說，國民黨的創黨精神就是孫中山所主張的一心一得、以天下蒼生為己任，要無私，當年因為孫中山精神團結了年輕人，如今也要讓年輕人感覺到，國民黨是重視年輕人的政黨。

卓伯源指出，國民黨要找回年輕人支持要從自己改革做起，若當選黨主席要成立一個選訓平台，強化黨與年輕人之間連結，讓年輕人情感，再次跟國民黨站在一起。

張亞中表示，國民黨最大問題就是失去理念、靈魂，太看重民意，在該堅持的時候不堅持，再不該放棄的時候卻放棄。張說，不要害怕民意，害怕民意的話，孫中山革命不會成功；只看民意的話，民進黨當年也不會搞台獨了。

張亞中指出，現在的國民黨再思想上模糊了，靈魂軀殼都丟掉了，外界看國民黨是內鬥內行、外鬥外行，這樣的國民黨，怎麼會被年輕人看得起？

張亞中表示，國民黨要找回自己創黨的三民主義精神，並堅持下去，現在很多網軍其實一點都不可怕，因為很多沒有思想；若國民黨能堅持自己的思想價值，展現出受人尊敬的國民黨，自然有年輕人支持。

國民黨 江啟臣 朱立倫 張亞中 卓伯源

延伸閱讀

藍主席政見會／卓伯源：與侯友宜爭取到疫苗 政府否決

藍主席政見會／張亞中：設「伸張正義部」 募打鬼基金

國民黨主席選舉政見會下午登場 4選將舌戰拚支持

國民黨主席選舉政見會 今看4強激辯

相關新聞

藍主席政見會／張亞中：不解兩岸敵對 永遠被民進黨打

國民黨主席選舉電視政見會今登場，對於當選黨主席後是否恢復兩岸交流，候選人張亞中說，國民黨如果不去解決兩岸敵對，永遠被民進...

藍主席政見會／江啟臣要當助王者 卓伯源要團結藍營力量

國民黨主席選舉今天舉辦候選人電視政見會，被問到對於2022及2024年大選黨主席的定位，江啟臣說他是助王者；朱立倫說，最...

藍主席政見會／朱立倫：弱的國民黨 就變成「害王者」

國民黨主席選舉今舉辦電視政見會，前主席朱立倫將矛頭對準現任主席江啟臣，強調自己20年來都在為黨承擔，並批評江領導的黨讓外...

藍主席政見會／2016大敗 朱立倫：過去錯誤不需每次拿出來

國民黨主席選舉電視政見會今天下午登場，在候選人交叉詰問階段，卓伯源提到2016年國民黨大敗，朱立倫表示過去的錯誤不需要每...

藍主席政見會／朱問疫苗政策 江：不因執政黨打壓退縮

國民黨主席選舉今天舉辦候選人電視政見會。候選人提問階段，朱立倫向江啟臣提問其疫苗政策與如何爭取疫苗；江啟臣表示，國民黨立...

藍主席政見會／4候選人共識：找回年輕人支持

國民黨主席選舉今天舉辦候選人電視政見會，媒體提問階段，四位候選人被問及如何爭取目前國民黨欠缺的年輕人支持。江啟臣表示，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。