連朱合體拍照引發聯想 江啟臣：年輕人靠攏才重要

前總統連戰之子連勝文辭去國民黨智庫副董事長職務，並與黨主席候選人朱立倫合拍宣傳照。現任主席江啟臣今早到高雄拜會高市議會國民黨團，對於連朱互動密切，江啟臣說，不會擔心黨內往朱靠，從過去到現在，他的努力目標都是希望如何讓年輕人向國民黨靠攏。

江啟臣有意邀請前總統馬英九在他連任後擔任兩岸特使。江啟臣說，這段時間拜訪馬前總統，兩人談及兩岸目前狀況，若連任希望用具體行動改善兩岸關係，用具體行動恢復兩岸交流對話，重建恢復彼此互信，必要時候拜託馬總統擔任國民黨代表，其他黨內先進也是他的請託對象，只要在適合場合，他們願意代表國民黨來進行兩岸交流，「我們都樂觀其成」。

國民黨黨主席之爭激烈，江啟臣今天上午拜會高市議會國民黨團，議長曾麗燕、副議長陸淑美率13名黨籍議員會面。國民黨主席候選人朱立倫今天邀請中央委員連勝文合拍競選照，引發結盟聯想。媒體聯訪時，媒體詢問江啟臣擔不擔心黨內往朱靠攏。江啟臣說，黨內前輩與他，從過去到現在，努力目標都是如何讓年輕人向我們靠、向國民黨靠，才是擔心重點。

此外，有關連勝文認為江啟臣不適合當黨魁一說。江啟臣簡單回應說，尊重黨內不同意見。