朱立倫拜會金門縣議會 強調國民黨要團結不能再挨打

前國民黨主席朱立倫今天到金門縣議會拜會議長洪允典，為參選國民黨主席尋求支持，朱立倫表示，他是為了兩岸關係，讓國民黨更強與明年的選戰等因素，才會站出來，希望大家都能支持他。洪允典表態支持，也說希望國民黨能團結，獲得人民認同，2024年能重返執政。

朱立倫在前永和區區長吳興邦、國民黨金門縣黨部主委石兆瑉的陪同下到議會拜會，與會的有議員楊永立、王碧珍、王秀玉及李養生等人，雙方相談甚歡。

朱立倫表示，他跟金門最大的淵源，就是他出生沒多久，父親就到金門當工兵營營長，開鑿坑道、修築工事，後來父親當選桃園多屆議員，父親最常跟他講金門的坑道的事；他也提及，在當立委跟桃園市長時都常來金門，團隊也啟用包括黃怡騰、吳興邦等鄉親，大家都很幫忙。

提及為何要站出來，朱立倫說，他希望國民黨要改變、要變強，不能被民進黨欺負、被民眾黨吃豆腐，他說，明年選戰一定要選贏，朱立倫也細數當了16年的兩大直轄市首長與行政院副院長，黨內也當了3任副主席與主席，以他的經驗與協調能力，對明年的選舉是有正面的幫助。

朱立倫說，國民黨是一個平衡、穩定的力量，不像民進黨是抗中、反中，一副「最好打我啦」的模樣；這2年兩岸是斷線，希望兩岸的交流平台、溝通管道，能重新回復，讓大家看到，不論兩岸與對美關係，國民黨都做的到。

洪允典表示，兩岸關係對金門非常重要，金門鄉親在大陸買了2萬多套的房子，現在無法過去收租，很多鄉親都在反映很麻煩，他說，當初小三通應該減班，不應該停航，否則像現在民進黨要復航，真的很難，希望朱能幫忙。

朱立倫指出，只要國民黨的立場堅定，用溝通交流，讓兩岸平台能夠繼續，等他回任黨主席，可以馬上來進行協商交流。

李養生提及，金門這30幾年來，最大的產業只有金酒，希望朱立倫當選主席，能帶領國民黨把金門定位成兩岸和平經貿區。朱立倫也說，他過往的主張就是把金馬當作和平經濟示範區，先有和平、交流，將來可以朝自由經貿。

王秀玉則期待朱立倫領導國民黨，把黨魂找回來，才能得到民心，她說，現在的國民黨沒有中心思想，黨員都不知道未來方向在哪裡。