DXOMark相機評測出爐 iPhone 13相機比iPhone 12 Pro更好

Apple 蘋果在 2021 年 9 月發表 iPhone 13 系列智慧手機，許多評測機構都等著新機上市進行評測。近日相機評測網站 DxOMark 公布 iPhone 13 結果，結果即使是 iPhone 13 的相機只有雙鏡頭，但性能依然優於 iPhone 12 Pro的三鏡頭，換句話說 iPhone 13 全系列的相機都相當優異。

圖片及資料來源：9to5mac、DxOMark

DxOMark 給 iPhone 13 機型相機的總分是 130 分，照片評測拿到 138 分、變焦評測 55 分、影片分數 117 分，其中拍照功能的成績比 iPhone 12 Pro 高一分。

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由於 Apple iPhone 13 和 iPhone 13 mini 使用相同的主相機鏡頭與處理器，因此 iPhone 13 的拍攝結果與 iPhone 13 mini 相似。在 Apple iPhone 13 的曝光相當準確，色彩與 iPhone 13 mini 的曝光和顏色非常相似，成像結果也相當類似。

圖片及資料來源：9to5mac、DxOMark

室內場景的照片成像也相當不錯，儘管少了長焦望遠鏡頭，但無論 iPhone 13 或 iPhone 13 mini 都有良好的曝光和漂亮的色彩，也比 iPhone 12 機型改進了一些。

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將室內照片放大 100% 裁剪後進行對比，會出現一些明顯的亮度噪點。但值得一提的是 iPhone 13 主相機與 iPhone 12 系列的超廣角相機技術規格相同，搭載與 iPhone 12 Pro Max 相同的 ƒ/1.6 光圈鏡頭、感光元件位移式光學影像穩定功能、採用 Dual Pixel 自動對焦而不是 PDAF 相位自動對焦

除了評測拍照功能之外，DxOMark 也進行戶外影片拍攝評測。影片會發現 iPhone 13 的攝影功能比 iPhone 12 更出色，色彩與白平衡都更強大，即是在強烈的光線環境下，人物膚色的還原也相當真實。

雖然 iPhone 13 的相機功能相當不錯，但仍有些缺點，像是從中距離變焦到遠距離時，缺少長焦望遠鏡頭拖累了 iPhone 13 的細節表現，而 iPhone 13 在光線不足的低光源環境攝影時，噪點比較多，同時在高對比度場景下的動態範圍也面臨挑戰。

圖片及資料來源：9to5mac、DxOMark

整體來說，iPhone 13 相機鏡頭升級比 iPhone 12 多，拍照與攝影功能表現也相當不錯，儘管有些缺點，但 iPhone 13 / iPhone 13 mini 在 DxOMark 智慧手機相機評測榜單還是拿下排名第 10 名的好成績，甚至與 iPhone 12 Pro Max 排名相同。

圖片及資料來源：9to5mac、DxOMark

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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